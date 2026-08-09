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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Samcche-Dżawachetia, Gruzja

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Bakuriani
20
Borjomi
7
Abastumani
3
31 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Akaki Tsereteli II turn, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Akaki Tsereteli II turn, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 25 m²
Piętro 4/6
Apartamenty są na sprzedaż w kompleksie hotelu Orbi Palace Bakuriani znajduje się w szybko r…
$30,240
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Mieszkanie 3 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3/5
Zajazd Bakuriani — to hotel położony w mieście Bakuriani. Obiekt oferuje wspólny salon, tara…
$117,000
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Borjomi, Gruzja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Borjomi, Gruzja
Pokoje 3
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Trzypokojowy domek jest na sprzedaż w Bakuriani, przy budynkach 6 i 7 kompleksu "Mgzavrebi".…
$49,500
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 3/5
Crystal Wood położony jest tuż obok parku leśnego i stoku narciarskiego i stanowi część ośro…
$100,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 4/5
Dwa pokoje 47 m2 odnowiony apartament na sprzedaż w Bakuriani na DidveliLokalizacja: 46 Tria…
$51,700
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Mieszkanie 3 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 4/4
Apartament na sprzedaż w budynku "Dolina Mziuri" w Bakuriani, 61 m2Przestrzeń obejmuje kuchn…
$53,900
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Mieszkanie 2 pokoi w Borjomi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Borjomi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Piętro 5/5
Na sprzedaż jest dwupokojowy odnowiony apartament w Bakuriani, w 9. budynku pasażerskim, na …
$49,997
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda? w nowo wybudowany budynek, dwupokojowy 50 m2 mieszkalny apartament, z 1 sypialni…
$48,000
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Dom 8 pokojów w Borjomi, Gruzja
Dom 8 pokojów
Borjomi, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 501 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest dom z ziemią na lewym brzegu malowniczej rzeki Kura - głównej ulicy światow…
$197,000
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Mieszkanie 1 pokój w 52, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
52, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 46/50
Przestronne 1 pokojowe mieszkanie z projektantem powierzchni naprawy 53.3 m2 Apartament znaj…
$277,507
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Kawalerka 1 pokój w Borjomi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Borjomi, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 5/5
Na sprzedaż jest dwupokojowy odnowiony apartament w Bakuriani, w 9. budynku pasażerskim, na …
$34,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/2
Na sprzeda? w nowo wybudowany budynek, jednopokojowy 35 m2 mieszkalny apartament, w stanie z…
$37,200
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Dom wolnostojący 1 pokój w Akhaltsikhe, Gruzja
Dom wolnostojący 1 pokój
Akhaltsikhe, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Domek na sprzeda ¿w Bakuriani, kompleks mieszkalny przy budynkach pasażerskich 6 i 7.Powierz…
$49,500
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda? w nowo wybudowanym budynku, dwupokojowy 43 m kw. mieszkalny apartament, z 1 sypi…
$43,200
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda? w nowo wybudowanym budynku, dwupokojowy 41 m kw. mieszkalny apartament, z 1 sypi…
$40,800
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż w nowo wybudowanym budynku, dwupokojowy jasny, przytulny 53 m2 mieszkalny aparta…
$51,600
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Mieszkanie 2 pokoi w 52, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
52, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 46/50
Na sprzedaż piękny apartament 2-pokojowy z projektantem powierzchni naprawy 66.8 m2 Apartame…
$359,818
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Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 3/5
Zajazd Bakuriani — to hotel położony w mieście Bakuriani. Oferuje on wspólny salon, taras, r…
$52,300
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Mieszkanie 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/6
Odnowiony 33 m2 jednopokojowy apartament na sprzedaż w Bakuriani, w 9. budynku kompleksu Mgz…
$36,300
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Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 5/5
Zajazd Bakuriani — Jest to hotel położony w mieście Bakuriani. Obiekt dysponuje wspólnym sal…
$58,000
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Bakuriani, Gruzja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 6
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwupiętrowy domek na sprzedaż w Bakuriani Powierzchnia: 127 m2 w stanie czarnej ramy Lok…
$120,000
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Kawalerka 1 pokój w Borjomi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Borjomi, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 5/5
Studio typu, 33 m kw odnowiony apartament jest na sprzedaż w Bakuriani, w "Pasażerski" Kompl…
$35,000
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Mieszkanie 1 pokój w 52, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
52, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 20/50
Luksusowy apartament z 1 sypialnią o powierzchni remontowej 54.25 m2 Apartament znajduje się…
$144,522
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Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 2/5
Zajazd Bakuriani — to hotel położony w mieście Bakuriani. Oferuje on wspólny salon, taras, r…
$50,500
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Kawalerka 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 3/5
Zajazd Bakuriani — to hotel położony w mieście Bakuriani. Obiekt oferuje wspólny salon, tara…
$73,400
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Mieszkanie 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 3/6
Apartamenty są na sprzedaż w kompleksie hotelu Orbi Palace Bakuriani, znajduje się w szybko …
$33,900
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Dom wolnostojący 1 pokój w Borjomi, Gruzja
Dom wolnostojący 1 pokój
Borjomi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Liczba kondygnacji 1
Domek na sprzedaż w Bakuriani, w pobliżu 6 i 7 budynków pasażerskichRazem - 3 pokoje, 2 sypi…
$51,700
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Mieszkanie 1 pokój w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 2/3
Na sprzeda? w nowo wybudowanym budynku, pokój jednoosobowy 26 m kw. studiotypu mieszkalny ap…
$28,800
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 3/3
Se vende apartamento residencial de 2 habitaciones en estado de estructura negra en Borjomi.…
$45,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Bakuriani, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Bakuriani, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? w nowo wybudowanym budynku, dwupokojowy 64 m kw. mieszkalny apartament z 1 sypia…
$60,000
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Typy nieruchomości w Samcche-Dżawachetia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Samcche-Dżawachetia, Gruzja

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