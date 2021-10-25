Mam na imię Elias. Jestem założycielem Geo Estate, agencji nieruchomości, która specjalizuje się w inwestowaniu w luksusowe nieruchomości o zwiększonych zyskach. Obecnie zajmujemy się stworzeniem zindywidualizowanej nieruchomości inwestycyjnej w Gruzji dla jednego z naszych klientów. Ten artykuł będzie szczególnie przydatny dla tych osób, które są zainteresowane inwestowaniem w projekty tworzone w oparciu o życzenia inwestora.

Wykazać wszystkie możliwości inwestycji w nieruchomości Batumi w ciągu dwóch dni — zrobione

We wrześniu 2019 roku, na stronę internetową naszej firmy wpłynęło zapytanie od klienta. Interesowała go inwestycja w nieruchomości w Gruzji. Podczas naszego spotkania dowiedziałem się, że klient pochodzi z USA, odwiedził Gruzję po raz pierwszy i bardzo mu się tu spodobało. Mimo że był w Gruzji zaledwie kilka dni, zdążył już kupić kilka luksusowych apartamentów od jednego z największych deweloperów w Batumi. Wkrótce potem zobaczył reklamę kontekstową naszej firmy w wyszukiwarce Google i postanowił dowiedzieć się więcej na temat potencjału inwestycyjnego w regionie.

Klient chciał sprawdzić oferty inwestycyjne i znaleźć odpowiednią nieruchomość. Pozostały dwa dni do zakończenia jego wizyty. W tym czasie obejrzeliśmy kilka ukończonych projektów w rejonie Starego Miasta, odwiedziliśmy budowany w pobliżu ogrodu botanicznego ośrodek balneologiczny ze źródłami termalnymi, a także przyjrzeliśmy się kilku ciekawym możliwościom w rejonie stadionu piłkarskiego UEFA. W tym czasie, przedstawiłem klientowi najlepsze możliwości inwestycyjne najbardziej obiecujących lokalizacji w Batumi. Pokazałem zarówno projekty wciąż w budowie (niskie ceny), jak i te ukończone (natychmiastowa możliwość dochodu).

Klient był zadowolony z tego, co zobaczył i postanowił rozważyć ponowną inwestycję w najbliższej przyszłości. Po spotkaniach wrócił do Kalifornii.

Głębsza analiza: poznanie preferencji i potrzeb inwestora

W trakcie dalszych negocjacji, musiałem ustalić wszystkie preferencje oraz zidentyfikować podstawowe potrzeby klienta. Oto co z tego wynikło. Wymagania klienta obejmowały:

Konkretny typ układu,

Wysoki dochód z wynajmu apartamentów,

Pełną kontrolę nad eksploatacją nieruchomości.

Dodatkowo, oprócz tych oczywistych życzeń, klient miał również specjalne wymagania. Chciał mieć możliwość okresowego korzystania z własnego apartamentu wakacyjnego, do transportu wolał używać swojego osobistego helikoptera Robinson. Konieczne zatem było rozważenie nie tylko najlepszego mieszkania, ale również uwzględnienie lądowiska dla helikoptera. Zapewne zgodzisz się, że te wymagania są niecodzienne.

Opcja pierwsza: Gotowe kompleksy mieszkaniowe

Podczas wyboru możliwości inwestycyjnych, wspólnie z klientem przejrzeliśmy znaczną liczbę kompleksów mieszkaniowych od wiodących deweloperów w Batumi mających w swojej ofercie międzynarodowe luksusowe marki hotelowe. Jednak, ze względu na brak elastyczności i możliwości dostosowania istniejącego projektu do specyficznych potrzeb klienta, doszedłem do wniosku, że łatwiej będzie stworzyć projekt inwestycyjny od podstaw.

Opcja druga: projekt od podstaw, dostosowany do życzeń znacznego inwestora

Jako alternatywę dla zwykłej nieruchomości inwestycyjnej, zaproponowałem klientowi niecodzienne rozwiązanie. Prowadziłem negocjacje z niemiecką firmą deweloperską Schuchmann Group, która specjalizuje się w tworzeniu luksusowych, klubowych nieruchomości. Wspólnie z nimi opracowaliśmy unikalną koncepcję kompleksu mieszkalnego — Wellness Resort:

Siłownia,

Prywatna plaża,

Lądowisko dla helikopterów,

Pięciogwiazdkowy apartament-hotel,

Zabiegi balneologiczne (kąpiele siarkowe),

Strefa rekreacyjna w stylu ogrodu botanicznego,

Winne SPA, Japońskie SPA i basen panoramiczny,

Gruzińska restauracja, lounge bar i piwniczka z winami,

Niemiecka firma zarządzająca (zarządzanie apartamentami),

Klinika na poziomie europejskim (leczenie, rehabilitacja i kosmetologia).

Charakterystyczną cechą dużych osiedli mieszkaniowych jest duża ilość apartamentów. Czasami w jednym budynku może znajdować się nawet kilka tysięcy mieszkań o różnym metrażu i poziomie komfortu. Prowadzi to do zatłoczenia wspólnych przestrzeni, takich jak windy, kawiarnie, restauracje, baseny, centra fitness, a także pobliskie plaże, co z kolei może okazać się bardzo niebezpieczne np. w przypadku pandemii. Biorąc to wszystko pod uwagę, w naszym projekcie przewidziano zaledwie 150 mieszkań. To pozwoli uniknąć dużej koncentracji ludzi w jednym miejscu.

Ponadto, duże projekty zwykle wymagają długiego czasu budowy, podczas gdy my planujemy zakończyć budowę w ciągu zaledwie 18 miesięcy. Pełna infrastruktura projektu, jak również prywatna plaża, pozwoli mieszkańcom i gościom cieszyć się wakacjami w relaksującej atmosferze bez opuszczania kompleksu. Dodatkowo, obecność kliniki o standardach europejskich, wraz z zabiegami balneologicznymi, pozwoli na połączenie relaksu, leczenia, zabiegów kosmetologicznych, a także profilaktyki zdrowotnej. Ze względu na te unikalne korzyści, przewidywany zwrot z zainwestowanego kapitału wyniesie 20% rocznie i będzie źródłem pasywnych przychodów pieniężnych dla inwestora.

W rezultacie klient otrzymał projekt, który uwzględnia absolutnie wszystko i nie musi już inwestować jak wszyscy inni. Chciałbym również podkreślić dwie rzeczy dotyczące tej sprawy:

Wszystko jest możliwe. Trzeba tylko być bardzo uważnym wobec klienta i nie stawiać sobie ograniczeń: «to nierealne, nikt tak nie robi!». Inwestując można nie tylko dobrze zarabiać, ale też świetnie się bawić.

Geo Estate — spełniamy Twoje marzenia!