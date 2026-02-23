  1. Realting.com
Alliance Group

Gruzja, Batumi
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
2005
Na platformie
3 lata 1 miesiąc
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
alliance.ge/
O deweloperze

Grupa Alliance jest liderem na rynku nieruchomości od 2005 roku, stając się pierwszą firmą budowlaną, która współpracuje z międzynarodowymi markami, tworząc "kompleksy wielofunkcyjne typu hotelowego" o charakterystycznej architekturze. Wdrożenie nowoczesnego podejścia budowlanego i ustanowienie nowego standardu inwestycyjnego w sektorze.
Grupa Alliance przyciągnęła do swoich projektów ponad 15 000 inwestorów. Nasz rozwój jest uznawany za najbardziej atrakcyjny i niepowtarzalny na rynku, oferując kompleksowy model biznesowy wraz ze wszystkimi zasadniczymi elementami wymaganymi dla dużych projektów.
To połączenie innowacji, zaufania inwestorów i wizji strategicznej sprawia, że Grupa Sojuszu jest liderem we współczesnym rozwoju miast.

Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Apart - hotel Alliance Centropolis
Batumi, Gruzja
od
$102,869
Rok realizacji 2029
Powierzchnia 30–113 m²
23 obiekty nieruchomości 23
Alliance Centropolis to najbardziej wielofunkcyjny projekt na Kaukazie, który łączy w sobie World Trade Center i jego przestrzeń wystawienniczą, Hyatt Centric Boulevard Batumi oraz 24 komponenty infrastrukturalne. Projekt znajduje się w Batumi, jednym z najbardziej atrakcyjnych miast Europy,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
50.2 – 77.6
195,315 – 464,436
Mieszkanie 2 pokoi
71.2 – 113.3
260,053 – 506,011
Kawalerka
30.3 – 33.4
127,151 – 144,305
Deweloper
Alliance Group
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Apart - hotel Renaissance by Alliance
Kobuleti, Gruzja
od
$66,623
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 28
Powierzchnia 33–106 m²
21 obiekt nieruchomości 21
Renaissance by Alliance es el nuevo e innovador proyecto deportivo y de bienestar de Alliance Group en la región, ubicado en el balneario climático de Adjara, Kobuleti, en la primera línea de costa, a 30 metros del mar. El complejo combina las torres A, B y C con un podio común y el centr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.9 – 64.8
78,648 – 121,083
Mieszkanie 2 pokoi
74.5 – 106.1
186,912 – 254,320
Kawalerka
33.4 – 35.7
83,375 – 89,125
Deweloper
Alliance Group
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Apart - hotel Alliance Highline
Tbilisi, Gruzja
od
$196,938
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 26
Powierzchnia 34–40 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Alliance Highline to architektoniczny, inwestycyjny kompleks Tbilisi, który znajduje się w najbardziej dynamicznej części stolicy, na skrzyżowaniu Vake-Saburtalo. Kompleks składa się z trzech wież – całkowicie zrealizowane wieże A i B są przeznaczone dla apartamentów inwestycyjnych premiu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.3 – 40.2
196,938 – 231,150
Deweloper
Alliance Group
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Apart - hotel Alliance Privilege
Batumi, Gruzja
od
$174,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 54
Powierzchnia 31–59 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Alliance Privilege to ukończony projekt na dużą skalę realizowany przez Alliance, zlokalizowany przy historycznym i światowej sławy bulwarze w Batumi, w najbardziej prestiżowej części wybrzeża miasta. Pierwsze 12 pięter 54-piętrowego kompleksu wielofunkcyjnego zajmuje światowej sławy hote…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 58.5
177,250 – 386,050
Deweloper
Alliance Group
Inni programiści
Dreamland Oasis Chakvi
Gruzja, Ozurgeti
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 13
DREAMLAND OASIS - jest pierwszym luksusowym kompleksem hotelowym i mieszkaniowym w Gruzji takiej skali.Kompleks posiada własną infrastrukturę, która pozwala cieszyć się wakacjami bez opuszczania go: odkryte i kryte baseny, nowy nowoczesny park wodny, różne bary i restauracje, kilka zabaw dla…
Gera Group
Gruzja, Batumi
Nieruchomości mieszkalne 8 Nieruchomości komercyjne 2 Działki 1
Firma "Gera Group" realizuje projekty rozwojowe w Batumi od 2010 roku. Firma z powodzeniem zrealizowała już dwa projekty budowlane w dzielnicy turystycznej Batumi. Zespół firmy zatrudnia wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników
Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
Gruzja, Tbilisi
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 3
"Grand Maison" to firma budowlana i inwestycyjna
Zulu VIP
Gruzja, Batumi
Nieruchomości mieszkalne 1
Biura naszej agencji, ZULU VIP, znajdują się w Batumi, Georgia.Nasza firma sprzedaje specjalne projekty na pierwszej linii morza.Przemysł nieruchomości nadal rośnie w tym regionie. Rząd wspiera ten przemysł, zapewnia szybką odpowiedź na rejestrację nieruchomości w rejestrze cywilnym i przeno…
One Development
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2017
Nowe budynki 4 Nieruchomości mieszkalne 16
One Development jest wiodącym wyłącznym deweloperem nieruchomości w Batumi"Budujemy bardzo płynne nieruchomości w Batumi od 2018 roku, które przyciągają inwestorów z lokalizacji strategicznej, nowoczesne udogodnienia, wysokiej jakości konstrukcji i spersonalizowane podejście do klienta". Dzi…
