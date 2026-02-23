O deweloperze

Grupa Alliance jest liderem na rynku nieruchomości od 2005 roku, stając się pierwszą firmą budowlaną, która współpracuje z międzynarodowymi markami, tworząc "kompleksy wielofunkcyjne typu hotelowego" o charakterystycznej architekturze. Wdrożenie nowoczesnego podejścia budowlanego i ustanowienie nowego standardu inwestycyjnego w sektorze.

Grupa Alliance przyciągnęła do swoich projektów ponad 15 000 inwestorów. Nasz rozwój jest uznawany za najbardziej atrakcyjny i niepowtarzalny na rynku, oferując kompleksowy model biznesowy wraz ze wszystkimi zasadniczymi elementami wymaganymi dla dużych projektów.

To połączenie innowacji, zaufania inwestorów i wizji strategicznej sprawia, że Grupa Sojuszu jest liderem we współczesnym rozwoju miast.