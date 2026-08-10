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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kutaisi, Gruzja

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mieszkania
3
4 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w 15, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
15, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 3/7
Przestronne studio na sprzedaż w samym sercu Starego Batumi, w odległości spaceru od Placu E…
$136,000
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Mieszkanie 2 pokoi w 52, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
52, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 43/50
Na sprzedaż luksusowy apartament 2-pokojowy z projektantem powierzchni remontowej 78 m2 Apar…
$399,087
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Kawalerka 3 pokoi w Kutaisi, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kutaisi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Piętro 6/8
The apartment   with a panoramic view in the premium class project in one of the central pro…
$67,830
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TekceTekce
Kawalerka 2 pokoi w Kutaisi, Gruzja
Kawalerka 2 pokoi
Kutaisi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 7/8
Na sprzeda? mieszkanie z panoramicznym widokiem na projekt premium na jednej z centralnych a…
$50,745
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Parametry nieruchomości w Kutaisi, Gruzja

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