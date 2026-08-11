  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Programy imigracyjne
  4. Residence permit for entrepreneurs

Residence permit for entrepreneurs

Gruzja Gruzja
Termin odbioru: od 1 miesięcy
Koszty: od
$2,000
;
Residence permit for entrepreneurs
Zezwolenie na pobyt
Zostawić wniosek

Informacje o programie imigracyjnym

Posiadacz dokumentu pobytowego otrzymuje następujące świadczenia:

  • Możesz ubiegać się o wizę Schengen, wizę do Anglii lub USA w ambasadach w Gruzji
  • Obecność VNZ znacznie zwiększa twoje szanse na uzyskanie pożyczki konsumenckiej
  • Jeśli masz VNZH, możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne
  • Tylko jeśli istnieje zezwolenie na pobyt czasowy na określony czas, możesz ubiegać się o obywatelstwo gruzińskie ( w kolejności ogólnej )
Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 1 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$2,000
Wjazd bez wiz
Wjazd bez wiz
Czas trwania
Czas trwania
12 miesięcy
Wjazd bez wiz
Austria, Azerbejdżan, Antigua i Barbuda, Armenia, Bahamy, Barbados, Białoruś, Belgia, Bułgaria, Węgry, Haiti, Niemcy, Grenada, Grecja, Dania, Dominika, Izrael, Hiszpania, Włochy, Kazachstan, Cypr, Kolumbia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malezja, Malta, Mołdawia, Holandia, Niue, Norwegia, Panama, Polska, Portugalia, Rumunia, Saint Vincent i Grenadyny, Saint Lucia, Słowacja, Słowenia, Tadżykistan, Tunezja, Turcja, Uzbekistan, Ukraina, Finlandia, Chorwacja, Czechy, Szwajcaria, Szwecja, Ekwador, Estonia, Francja
Przeglądasz
Residence permit for entrepreneurs
Gruzja Gruzja
od
$2,000
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Złóż wniosek do konsultanta imigracyjnego
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Powrót do Zostawić wniosek
Inne programy imigracyjne
Zezwolenie na pobyt
Residence permit by purchase real estate
Residence permit by purchase real estate
Gruzja Gruzja
od
$130,000
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 1 miesięcy
Posiadacz dokumentu pobytowego otrzymuje następujące świadczenia: Możesz ubiegać się o wizę Schengen, wizę do Anglii lub USA w ambasadach w Gruzji Obecność VNZ znacznie zwiększa twoje szanse na uzyskanie pożyczki konsumenckiej Jeśli masz VNZH, możesz wykupić ubezpieczenie zdrowotne…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Zezwolenie na pobyt
Residence permit by education
Residence permit by education
Gruzja Gruzja
od
$1,500
Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
Termin odbioru od 1 miesięcy
W przypadku przyjęcia do instytucji edukacyjnej akredytowanej zgodnie z ustawodawstwem Gruzji posiadacz dokumentu pobytowego otrzymuje następujące korzyści: Możesz ubiegać się o wizę Schengen, wizę do Anglii lub USA w ambasadach w Gruzji Obecność VNZ znacznie zwiększa twoje szanse na…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę
Obywatelstwo
Georgia Citizenship by investment
Georgia Citizenship by investment
Gruzja Gruzja
od
$400,000
Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
Termin odbioru od 4 miesięcy
Gruzja, kraj znany ze swojej bogatej historii, zapierających dech w piersiach krajobrazów i przyjaznej atmosfery, oferuje wyjątkową szansę osobom ubiegającym się o drugie obywatelstwo. Zgodnie ze szczególnym przepisem Prezydent Gruzji jest uprawniony do nadawania obywatelstwa osobom, które p…
Konsultant imigracyjny
Luxe Real Estate
Zostaw prośbę