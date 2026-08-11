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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Khelvachauri Municipality, Gruzja

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kveda sameba
4
53 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 4/6
Kod obiektu: 20260727063819GURU Subtropikalny - wygodne miejsce dla całej rodziny Jeśli szuk…
$108,840
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2/6
Kod obiektu: 20260727053629GURU Subtropikalne - nowoczesne nieruchomości do życia, rekreacji…
$100,133
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 2/6
Kod obiektu: 20260722103656GURU Subtropic jest nowoczesnym kompleksem mieszkalnym o wysokim …
$119,747
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/6
Kod obiektu: 20260727064536GURU Subtropikalny to nowoczesny kompleks mieszkalny nowej genera…
$163,261
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 2/6
Kod obiektu: 20260727060838GURU Subtropic - Ciesz się życiem wakacyjnym każdego dnia Życie w…
$150,200
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 4/6
Kod obiektu: 20260727071910GURU Subtropikalny - życie w atmosferze kurortu przez cały rok Wy…
$108,840
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/6
Kod obiektu: 20260727070359GURU Subtropikalne - apartamenty w nowoczesnym kompleksie z własn…
$162,980
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 4/6
Kod obiektu: 20260727062553GURU Subtropikalny - apartament, który może generować dochód Nier…
$108,840
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Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 4/6
Kod obiektu: 20260727065507GURU Subtropikalny - nieruchomość, która łączy komfort i potencja…
$162,980
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Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 3/6
Kod obiektu: 20260727061738GURU Subtropikalne - nowoczesne apartamenty z korzystnymi ratami …
$156,461
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 5/6
Kod obiektu: 20260727071137GURU Subtropikalne - nowoczesna nieruchomość dla życia, wypoczynk…
$169,791
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Dom 7 pokojów w Makhinjauri, Gruzja
Dom 7 pokojów
Makhinjauri, Gruzja
Pokoje 7
Powierzchnia 281 m²
Liczba kondygnacji 3
Przestronny trzypiętrowy dom na sprzedaż w Makhinjauri 🏡✨📍 Położenie: Mahinjauri (w pobliżu …
$262,000
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FA real estate
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Dom 5 pokojów w Makhinjauri, Gruzja
Dom 5 pokojów
Makhinjauri, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż jest nowoczesny nowy domek w cichej elitarnej okolicy Batumi - Mahinjauri, ze ws…
$290,000
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Dom w Peria, Gruzja
Dom
Peria, Gruzja
Powierzchnia 240 m²
Przytulny dom na sprzedaż z przestronną działką w miejscowości Feria, Batumi 🏡🏔️📍 Rozmieszcz…
$240,000
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FA real estate
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Mieszkanie w Batumi, Gruzja
Mieszkanie
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 84 m²
Piętro 5/10
2 + 1 apartament na sprzedaż w Friends House 🏡Lokalizacja: Mahinjauri, przytulne przedmieści…
$104,000
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FA real estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Makhinjauri, Gruzja
Mieszkanie 4 pokoi
Makhinjauri, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/4
Bella Casa Clubhouse w Mahinjauri ✨🏖️ Obszar kurortu na przedmieściach Batumi!Na sprzedaż du…
$105,000
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FA real estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 68 m²
Piętro 16/25
Na sprzedaż jest przestronny apartament trzypokojowy z dwoma sypialniami i wspaniały widok p…
$106,000
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FA real estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 4
🏡 1 + 1 apartament na sprzedaż w domu klubowym FRIENDS HOUSE, Machinjauri - przytulne miejsc…
$61,000
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FA real estate
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Dom 5 pokojów w Peria, Gruzja
Dom 5 pokojów
Peria, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż trzypiętrowy dom z panoramicznym widokiem na morze, góry i miasto Batumi! Okręg …
$650,000
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FA real estate
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Mieszkanie w Makhinjauri, Gruzja
Mieszkanie
Makhinjauri, Gruzja
Powierzchnia 35 m²
🔥 Akcja! Pierwsza linia morza - ceny poniżej rynku!🏖 Tylko 35 metrów do morza - Mahinjauri (…
$39,905
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FA real estate
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 16/20
Franco - miasto nad morzem 🌊📍 Mahinjauri jest tylko 5 km od starego BatumiDuży kompleks mies…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Sypialnie 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 6
# Apartament na sprzedaż w Mahinjauri2 + 1Tamar Mepe Avenue, 14"Ogrody Mziuri"71 m26. piętro…
$95,000
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Estate Batumi Jylia
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Akhalsopeli, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Akhalsopeli, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 3
Akhalsopeli - najbliższe przedmieście Batumi. Do miasta jest 7 minut jazdy samochodem. Domy …
$158,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Piętro 7/7
🏡 Gatunek Apartament na sprzedaż z panoramicznym widokiem na morze📍 Mahinjauri, Dream Corner…
$220,000
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FA real estate
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Mieszkanie 1 pokój w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Batumi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 10
🌊📍 📍 🌄 🔥 🌿 🛋 - ест🚶‍♂️ 💰 Tłumaczenie:
$47,000
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FA real estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 7/7
🏡 Gatunek Apartament na sprzedaż z panoramicznym widokiem na morze📍 Mahinjauri, Dream Corner…
$135,000
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FA real estate
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Mieszkanie w Batumi, Gruzja
Mieszkanie
Batumi, Gruzja
Powierzchnia 61 m²
Piętro 7/7
Gatunek Apartament na sprzedaż w kompleksie klub Dream Corner 🌊📍 Adres: Mahinjauri, 55 Tamar…
$145,000
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FA real estate
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Dom w Peria, Gruzja
Dom
Peria, Gruzja
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż 3- piętrowy dom z panoramicznym widokiem na FeriaPołożenie: Feria (przedmieścia …
$650,000
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FA real estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Batumi, Gruzja
Mieszkanie 4 pokoi
Batumi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 140 m²
Piętro 2/4
✨🏖️ 📍 🌊 🔑 ✔️ ✔️ 4✔️ ✔️ Со✔️ ✔️ ✔️ 💲 🔥 💳 --------------------------------------------------🏡
$105,000
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FA real estate
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Dom 6 pokojów w Batumi, Gruzja
Dom 6 pokojów
Batumi, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Powierzchnia 320 m²
Przestronny dwupiętrowy dom z poddaszem na sprzedaż w rozwiniętej okolicy Batumi 🏡✨📍 Położen…
$335,000
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FA real estate
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Typy nieruchomości w Khelvachauri Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Khelvachauri Municipality, Gruzja

z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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