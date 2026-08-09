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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kobuleti, Gruzja

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mieszkania
74
128 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4/11
🔥 Pilna wyprzedaż!Przestronny dwupokojowy apartament na sprzedaż w samym sercu Kobuleti, na …
$65,000
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FA real estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$213,312
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$215,558
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TekceTekce
Kawalerka 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$111,843
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Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$281,248
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness w regionie, poło…
$281,248
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Mieszkanie w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie
Kobuleti, Gruzja
Liczba kondygnacji 29
Pierwszy wielofunkcyjny kompleks Wyndham Garden Kobuleti w Kobuleti z Loft Towers, na pierws…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 19/23
Kod 20260801083557Apartament z 1 sypialnią 59 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Oferuje…
$136,175
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 14/25
Kod 20260716104149Studio # 134 w Wyndhum Garden, Batumi44,6 m2 od 124; 14 piętroNowoczesne s…
$87,672
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 19/23
Kod 20260801082815Studio 37,1 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Gruzja)Oferujemy przestronne st…
$82,015
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 23/23
Kod 2026073083039Studio w Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaOferujemy przestronne studio o po…
$111,252
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 18/25
Kod 20260722074746Apartament z 1 sypialnią 62,1 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Przes…
$112,918
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 19/23
Kod 20260801081929Studio w Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaOferujemy przestronne studio o p…
$106,671
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 23/23
Code20260801081152Apartament z 1 sypialnią 65.1 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Przes…
$153,507
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 72 m²
Piętro 12/25
Kod 20260804074541N103 Apartamenty w Wyndhum Garden - przestrzeń, gdzie komfort spełnia korz…
$151,515
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 14/25
Kod 20260716102837Apartament nr 133 w Wyndhum Garden, Batumi1 sypialnia 124; 67,0 m2 124; 14…
$131,705
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Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 65 m²
Piętro 14/25
Kod: 20260717091328Apartament 158 w Wyndham Garden Kobuleti1 sypialnia 124; 65,1 m2Wyjątkowy…
$140,767
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 23/23
Code20260801080422 Studio 30.7 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Gruzja) Oferujemy stylowe stud…
Cena na zgłoszenie
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Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 4/25
Kod 20260714072023Przestronny apartament z dwupokojową sypialnią 60 m2 - idealny wybór na ży…
$128,265
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Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 17/25
Kod 20260722072624 Apartamenty z 1 sypialnią 67.2 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Odk…
$138,703
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 18/25
Kod 20260722072016 Apartamenty z 1 sypialnią 68 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Preze…
$126,987
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 14/25
Kod 20260716095315Apartament 131 w Wyndham Garden, Kobuleti1 sypialnia 124; 62,2 m2 124; 14 …
$106,986
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 15/25
Kod: 20260718111824Studio w Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaNowoczesne studio o powierzchni…
$62,924
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 5/30
Kod: 20260714151338Apartament 40 m2 w Grand Millennium, Kobuleti (Georgia)Inwestycja przynos…
$128,265
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 23/23
Kod 20260731085900Studio 25,8 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Kompaktowe i nowoczesne…
$60,860
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Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 18
Kod 20260722073303Studio 44,6 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaOferujemy przestronne st…
$92,056
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 23/23
Kod 20260731115023Studio w Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaOferujemy nowoczesne studio o po…
$68,618
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 12/29
Sprzeda? 1 studio pokój 30 m2 z balkonem i widokiem na morze w kompleksie Wyndham Garden w K…
$75,235
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 14/25
Kod 20260716101238Apartament nr 132 w Wyndhum Garden, Batumi1 sypialnia 124; 68,0 m2 124; 14…
$120,304
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie
Kobuleti, Gruzja
$70,696
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Agencja
International real estate agency Habita
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