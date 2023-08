sisnogroup

Opis

Na początku 2018 r. Grupa Sisno rozpoczęła pracę z usługami doradczymi w zakresie nieruchomości i uruchamiając pierwszą gruzińską wyszukiwarkę nieruchomości w języku farsi, zrobił duży krok, aby poprawnie poinformować Irańczyków, co spowodowało zaufanie wielu osób w krótkim czasie. przyciągnąć Po krótkim czasie, na prośbę klientów firmy, którzy szukali zaufanego zespołu do załatwiania spraw prawnych, a także do uzyskania miejsca zamieszkania w Gruzji, utworzyliśmy dział prawny firmy, aby świadczyć usługi imigracyjne i rejestracyjne, uzupełniając naszych pracowników prawnych i prawników. Około sześć miesięcy po utworzeniu działu doradztwa w zakresie nieruchomości klienci firmy, którzy kupili dużą liczbę nieruchomości od naszej firmy, szukali profesjonalnego i niezawodnego zespołu, który powierzyłby projektowanie i realizację wnętrz swoich budynków. że pomimo obecności jednego z głównych członków firmy, który miał 12 lat doskonałego doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu budynków w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, postanowiliśmy zebrać profesjonalny zespół, który będzie obsługiwał naszych klientów, a to doprowadziło do powstania tej części firmy. . Wchodząc do społeczności międzynarodowych klientów, utworzyliśmy międzynarodową jednostkę, która zapewnia usługi firmy mieszkańcom krajów arabskich, angielskich i rosyjskojęzycznych, tworząc niezbędną infrastrukturę.