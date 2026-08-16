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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kobuleti Municipality, Gruzja

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Kobuleti
80
Chakvi
65
219 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
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Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
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$126,684
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$213,312
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
TOP TOP
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$195,770
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Agencja
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Kawalerka 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 54 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$111,843
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to najnowszy, innowacyjny projekt sportowo-wellness w regionie, poło…
$281,248
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Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 11/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$215,558
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LDV InvestLDV Invest
Kawalerka 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 30/36
Renaissance by Alliance to pierwszy w regionie rozwój sportowy i wellness, położony w klimat…
$281,248
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/12
Tekto Rakurs to nowy, specjalny kompleks mieszkalny w miejscowości Chakvi, położony zaledwie…
$56,050
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Mieszkanie 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Opis przedmiotu: To przestronne studio znajduje się na wysokim piętrze w Tropical Garden w s…
$87,919
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy proje…
$169,000
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy proje…
$318,000
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 1/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy proje…
$140,220
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 21/32
Grand Millennium Kobuleti Premium ComplexGrand Millennium Kobuleti to nowy sztandarowy proje…
$391,864
VAT
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Khala, Gruzja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Khala, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż jest kompaktowy i bardzo racjonalnie zaprojektowany nowy budynek mieszkalny w ko…
$185,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 22/28
Przestronne apartamenty z dwiema sypialniami i zapierającymi dech w piersiach widokami na mo…
$199,374
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Mieszkanie 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 12/26
RenesansPołożony w Kobuleti, 1 linia 30 m od morzaRenaissance jest kolejnym innowacyjnym pro…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Zvezda
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 10/12
Na sprzedaż przestronne i jasne studio z bezpośrednim widokiem na morze w nowym komfortowym …
$69,800
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Dom 6 pokojów w Jikhanjuri, Gruzja
Dom 6 pokojów
Jikhanjuri, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 352 m²
Liczba kondygnacji 2
Dom na sprzeda ¿w miejscowości Chanieti (1 godzina jazdy od Batumi).Powierzchnia działki wyn…
$225,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 14/36
Projekt inwestycyjny w Gruzji!LCD znajduje się w Kobuleti, 1 linia 30 m od morzaRenaissance …
$62,800
VAT
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Agencja
Zvezda
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 23/23
Kod 20260731085900Studio 25,8 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Kompaktowe i nowoczesne…
$60,899
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Agencja
Dmd consulting
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Dom 3 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Dom 3 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Liczba kondygnacji 2
W pełni umeblowany i w pełni wyposażony domek w Kobuleti jest na sprzedaż.Dwie sypialnie.Let…
$177,500
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Kawalerka 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 1/13
$31,875
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 29 m²
Piętro 17/25
Kod: 20260718111824Studio w Wyndham Garden, Kobuleti, GeorgiaNowoczesne studio o powierzchni…
$62,964
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 2
Powierzchnia 67 m²
Piętro 17/25
Kod 20260722072624 Apartamenty z 1 sypialnią 67.2 m2 w Wyndham Garden, Kobuleti (Georgia)Odk…
$138,793
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Agencja
Dmd consulting
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Buknari, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Buknari, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż znajduje się dwupiętrowy domek w Buknari (w pobliżu Chakvi).📐 Powierzchnia chaty…
$188,000
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Agencja
FA real estate
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Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 280 m²
Przestronny dom na sprzedaż z panoramicznym widokiem w Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Rozmieszczenie: Chakvi, …
$243,000
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Agencja
FA real estate
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Sypialnie 1
Powierzchnia 30 m²
Innowacyjny projekt sportowo-rekreacyjny znajduje się w ośrodku klimatyczno-balneologicznym …
$59,064
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/12
$39,000
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Agencja
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Mieszkanie 1 pokój w Kobuleti, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Kobuleti, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Piętro 5/25
Pullman Przewodniczący* LCD znajduje się - Tsikhiszdziri, 20 km od Batumi, 3 km od miasta Ko…
$79,900
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Agencja
Zvezda
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Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 370 m²
Premia terraced willa na sprzedaż w Chakvi 🌊🏔️📍 Lokalizacja: Chakvi (spokojna okolica z dosk…
$970,000
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Agencja
FA real estate
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Typy nieruchomości w Kobuleti Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Kobuleti Municipality, Gruzja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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