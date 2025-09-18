  1. Realting.com
  2. Deweloperzy
  3. Zulu VIP

Zulu VIP

Gruzja, Batumi
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Deweloper
Na platformie
Na platformie
4 lata 1 miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English
Strona internetowa
Strona internetowa
www.georgia-batumi.com/home-glavnaya
O deweloperze

Biura naszej agencji, ZULU VIP, znajdują się w Batumi, Georgia.
Nasza firma sprzedaje specjalne projekty na pierwszej linii morza.

Przemysł nieruchomości nadal rośnie w tym regionie. Rząd wspiera ten przemysł, zapewnia szybką odpowiedź na rejestrację nieruchomości w rejestrze cywilnym i przenosi prawa własności do nabywców w mniej niż godzinę.

Atrakcyjnym czynnikiem dla kupujących mieszkania w Batumi jest to, że mają takie zalety jak: brak podatków komunalnych, niskie taryfy za wodę, gaz i elektryczność.

Usługi

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z właściwościami w jednym pakiecie. Nasza służba skupia się na tobie i twoich życzeniach. Twoim zadaniem jest skontaktować się z nami - wszystko inne jest naszą sprawą.
- Oferujemy Państwu niedrogie opcje z różnych korzyści, wybrać zgodnie z gustem;
- Pomożemy Państwu we wszystkich procedurach związanych z umową i rejestracją nieruchomości.

- Przetłumaczymy umowę na język hebrajski, rosyjski i angielski, a także zapewnimy Państwu usługi notarialne, w razie potrzeby;
- Pomożemy otworzyć konto bankowe i wysłać zasoby bez strat;
- Zajmiemy się renowacją i projektowaniem apartamentów, aby udekorować je według gustu;
- Będziemy monitorować twój dom pod twoją nieobecność;
- Oferujemy Państwu usługi BNB, wynajem mieszkań;
- Prześlemy dochód z wynajmu na Twoje konto

Nasi agenci w Gruzja
Alon Lev
Alon Lev
1 obiekt
Inni programiści
DS GROUP
Gruzja, Batumi
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 3
Spółka DS GROUP została założona w 2012 r. Jest to spółka wieloskładnikowa, która jednoczy nie tylko działalność budowlaną i rozwojową, ale także inne sfery. Firma zajęła ważne miejsce na rynku nieruchomości w Gruzji, realizując niektóre z największych projektów. Firma pracuje nad różnymi pr…
Zostaw prośbę
One Development
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2017
Nowe budynki 4 Nieruchomości mieszkalne 16
One Development jest wiodącym wyłącznym deweloperem nieruchomości w Batumi"Budujemy bardzo płynne nieruchomości w Batumi od 2018 roku, które przyciągają inwestorów z lokalizacji strategicznej, nowoczesne udogodnienia, wysokiej jakości konstrukcji i spersonalizowane podejście do klienta". Dzi…
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English, Русский
Citron Group
Gruzja, Batumi
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 3 Nieruchomości komercyjne 1
Citron Group posiada bogate doświadczenie na rynku nieruchomości w Batumi. Obecnie firma realizuje budowę dwóch projektów: Citron Residence Batumi i Citron Residence Chakvi. Firma opracowała już jeden z kompleksów wakacyjnych w Batumi Citron Cottage.Firma współpracuje z jednym z największych…
Zostaw prośbę
Esteco
Gruzja, Tbilisi
Nowe budynki 2 Nieruchomości mieszkalne 3
Esteco - budowa domów w Georgii!Przedstawiamy ekskluzywny projekt domku minikompleksu, który znajduje się na przedmieściach nadmorskiego miasta Batumi!Esteco jest gwarancją wysokiej jakości i komfortowego życia!
Zostaw prośbę
BLOX
Gruzja, Tbilisi
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 6 Nieruchomości komercyjne 1
BLOX, działa na rynku rozwoju nieruchomości w Gruzji od 2016 roku i codziennie tworzy nowe komfortowe standardy życia. Naszym priorytetem jest zapewnienie naszym klientom bezpieczeństwa, norm europejskich, wysokiej jakości przestrzeni mieszkalnych zbudowanych w zielonych i spokojnych obszara…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się