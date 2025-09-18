Usługi

Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z właściwościami w jednym pakiecie. Nasza służba skupia się na tobie i twoich życzeniach. Twoim zadaniem jest skontaktować się z nami - wszystko inne jest naszą sprawą.

- Oferujemy Państwu niedrogie opcje z różnych korzyści, wybrać zgodnie z gustem;

- Pomożemy Państwu we wszystkich procedurach związanych z umową i rejestracją nieruchomości.



- Przetłumaczymy umowę na język hebrajski, rosyjski i angielski, a także zapewnimy Państwu usługi notarialne, w razie potrzeby;

- Pomożemy otworzyć konto bankowe i wysłać zasoby bez strat;

- Zajmiemy się renowacją i projektowaniem apartamentów, aby udekorować je według gustu;

- Będziemy monitorować twój dom pod twoją nieobecność;

- Oferujemy Państwu usługi BNB, wynajem mieszkań;

- Prześlemy dochód z wynajmu na Twoje konto