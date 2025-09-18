Biura naszej agencji, ZULU VIP, znajdują się w Batumi, Georgia.
Nasza firma sprzedaje specjalne projekty na pierwszej linii morza.
Przemysł nieruchomości nadal rośnie w tym regionie. Rząd wspiera ten przemysł, zapewnia szybką odpowiedź na rejestrację nieruchomości w rejestrze cywilnym i przenosi prawa własności do nabywców w mniej niż godzinę.
Atrakcyjnym czynnikiem dla kupujących mieszkania w Batumi jest to, że mają takie zalety jak: brak podatków komunalnych, niskie taryfy za wodę, gaz i elektryczność.
Oferujemy Państwu pełen zakres usług związanych z właściwościami w jednym pakiecie. Nasza służba skupia się na tobie i twoich życzeniach. Twoim zadaniem jest skontaktować się z nami - wszystko inne jest naszą sprawą.
- Oferujemy Państwu niedrogie opcje z różnych korzyści, wybrać zgodnie z gustem;
- Pomożemy Państwu we wszystkich procedurach związanych z umową i rejestracją nieruchomości.
- Przetłumaczymy umowę na język hebrajski, rosyjski i angielski, a także zapewnimy Państwu usługi notarialne, w razie potrzeby;
- Pomożemy otworzyć konto bankowe i wysłać zasoby bez strat;
- Zajmiemy się renowacją i projektowaniem apartamentów, aby udekorować je według gustu;
- Będziemy monitorować twój dom pod twoją nieobecność;
- Oferujemy Państwu usługi BNB, wynajem mieszkań;
- Prześlemy dochód z wynajmu na Twoje konto