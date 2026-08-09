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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gardabani Municipality, Gruzja

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mieszkania
5
domy
8
13 obiektów total found
Willa 5 pokojów w , Gruzja
Willa 5 pokojów
, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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Willa 8 pokojów w , Gruzja
Willa 8 pokojów
, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 596 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 4 pokoi w , Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w , Gruzja
Willa 5 pokojów
, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Karatakla, Gruzja
Mieszkanie 4 pokoi
Karatakla, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/5
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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Willa 8 pokojów w , Gruzja
Willa 8 pokojów
, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 595 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Karatakla, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Karatakla, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 4/5
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w , Gruzja
Willa 6 pokojów
, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 367 m²
Liczba kondygnacji 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w , Gruzja
Willa 6 pokojów
, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 5 pokojów w , Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Karatakla, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Karatakla, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 5/5
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Gardabani Municipality, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Gardabani Municipality, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/3
Tabahmel residential complex   Villyiada -Controlled Memo -SelcepsTbilisi. Apartmentfl…
$91,950
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Mieszkanie 2 pokoi w Krtsanisi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Krtsanisi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 4/5
Przestronny dwupokojowy apartament na sprzeda? o powierzchni remontowej 98,5 m kw. Apartamen…
$150,705
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Parametry nieruchomości w Gardabani Municipality, Gruzja

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