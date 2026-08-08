O agencji

Grupa firm GulfStream – międzynarodowy zespół. W ciągu siedmiu lat pracy ponad 1500 rodzin, obywateli różnych krajów, zostało naszymi dobrymi przyjaciółmi i klientami. Ponad 1000 z nich kupiło nieruchomości, ponad 500 rodzin wynajęło u nas przytulne, wysokiej jakości mieszkania w dobrych cenach, ponad 150 rodzin zamówiło u nas remont swoich mieszkań i z sukcesem ugruntowaliśmy swoją pozycję.