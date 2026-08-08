  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. GulfStream

GulfStream

Gruzja, Batumi
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2017
Na platformie
Na platformie
3 lata
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
gulfstream.ge
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Grupa firm GulfStream – międzynarodowy zespół. W ciągu siedmiu lat pracy ponad 1500 rodzin, obywateli różnych krajów, zostało naszymi dobrymi przyjaciółmi i klientami. Ponad 1000 z nich kupiło nieruchomości, ponad 500 rodzin wynajęło u nas przytulne, wysokiej jakości mieszkania w dobrych cenach, ponad 150 rodzin zamówiło u nas remont swoich mieszkań i z sukcesem ugruntowaliśmy swoją pozycję.

Usługi

Pomożemy Ci kupić, sprzedać, wynająć (wynajmować), wynająć mieszkania, studia, domy, apartamenty, nowe budynki, działki, nieruchomości komercyjne, kamienice, wille itp. Współpracujemy zarówno z budynkami w budowie, jak i wykończonymi nieruchomość. Przejmujemy również kontrolę nad obiektami, posiadamy własną ekipę remontową, udzielamy konsultacji m.in. w sprawie uzyskania pozwolenia na pobyt. Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy! Życzymy udanych zakupów i wygodnego życia!

Nasi partnerzy
2 agenci 1 deweloper 1 agencja
Nowe budynki
Zobaczyć wszystkie 37 nowe budynki
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Pokaż wszystko Wieś domków Diamond Star Group
Wieś domków Diamond Star Group
Charnali, Gruzja
od
$159,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Akhalsopeli jest najbliższym przedmieścia Batumi, 7 minut jazdy do miasta.Dom zbudowany jest na płaskim terenie.W 3 minuty jazdy najczystszej plaży w Adjara.Unikalny mikroklimat dzięki eukaliptusowi i cytrusom.Zamknięty obszar pod nadzorem wideo, z dostępem do kamer online dla wszystkich mie…
Agencja
GulfStream
Zostaw prośbę
Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Pokaż wszystko Willa ECO Hotels
Willa ECO Hotels
Grigoleti, Gruzja
od
$310,000
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Wille na sprzedaż w Grigoleti w kompleksie ECO Hotels. Projekt ośrodka Armoniya wyróżnia unikalny projekt willi i luksusowych pokoi na wybrzeżu Morza Czarnego.Każda z 34 willi posiada własny kod katastralny, ponieważ wszystkie wille są odosobnione i prywatne.Początkowa płatność wynosi 30%, p…
Agencja
GulfStream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RP Blue
Zespół mieszkaniowy RP Blue
Batumi, Gruzja
od
$43,670
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 29
Prawdziwy Pałac Niebieskie apartamenty są dostępne w ratach do końca 2026 roku. Płatność zaliczkowa od $13,100 do $53,708Można również kupić miejsce parkingowe od $17000 do $20.000 w ratach, płatności w dół od $4500 do $8,700Prawdziwy Pałac Niebieski to nowoczesny wielopoziomowy kompleks mie…
Agencja
GulfStream
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Pokaż wszystko Apartamentowiec Lux Blue Wave
Apartamentowiec Lux Blue Wave
Batumi, Gruzja
od
$49,665
Liczba kondygnacji 6
🔹Lux Blue Wave Residential Complex w Batumi jest unikalnym projektem, który zajmuje centralne miejsce w mieście kurortu. Ten nowy budynek jest idealnym połączeniem nowoczesnego stylu i komfortu, zapewniając swoim mieszkańcom wspaniałe zakwaterowanie na wybrzeżu Morza Czarnego. 🔹Zalety: prest…
Agencja
GulfStream
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Zespół mieszkaniowy OXY Residence
Batumi, Gruzja
od
$39,580
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 14
Agencja nieruchomości GULFSTREAM prezentuje nowy projekt inwestycyjny i mieszkaniowy OXY Residence - nowoczesny kompleks mieszkalny o wysokim potencjale inwestycyjnym z Barceló Hotels Group, położony zaledwie 150 metrów od wybrzeża morza.Na dolnych piętrach kompleksu znajduje się hotel pod m…
Agencja
GulfStream
Zostaw prośbę
1 2 3
Nasi agenci w Gruzja
Ekaterina Bacherikova
Ekaterina Bacherikova
1 846 obiektów
Roman Mirovoj
Roman Mirovoj
Agencje w pobliżu
Tbilhouse
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2015
Nieruchomości mieszkalne 4
Nasza firma Tbilhouse jest na rynku od 2015 roku, a od 1998 roku działa pod inną nazwą. Nasz profil Buy-Sell-Rent
Zostaw prośbę
Geos
Gruzja, Tbilisi
Nieruchomości mieszkalne 74 Nieruchomości komercyjne 14 Wynajem długoterminowy 150 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 22
Agencja nieruchomości “ GEOS ” jest bałtycką firmą z doświadczeniem operacyjnym na rynku europejskim . Chronimy interesy naszych klientów i poświęcamy maksymalną uwagę ich potrzebom, zapewniając pomoc zarówno w zakupie, jak i sprzedaży transakcji nieruchomości w Gruzji, a także w wynajmie mi…
Zostaw prośbę
PRO Silver
Geo Estate
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2018
Nowe budynki 88 Nieruchomości mieszkalne 661 Nieruchomości komercyjne 4 Wynajem długoterminowy 30
Geo Estate — to agencja nieruchomości założona w 2018 roku w Batumi. Firma specjalizuje się w inwestycjach w luksusowe nieruchomości nowo budowane o zwiększonej rentowności. Zapewniamy naszym klientom osobistą i kompleksową pomoc ekspertów, a także wsparcie prawne na każdym etapie umowy. Co …
Zostaw prośbę
RECOM
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 500
Doświadczeni specjaliści naszej firmy pomogą Ci wybrać i kupić nieruchomość w Batumi na warunkach, które najbardziej Ci odpowiadają. Recom zaspokoi Twoje potrzeby bezpiecznego i komfortowego pobytu. Nasza misja –, aby uczynić twój wybór optymalnym, wykorzystując twoje doświadczenie i n…
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English, Русский
Ia Makharadze
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości komercyjne 20 Działki 14
Spółka MBG Group została założona w 2015 r. Przeszła ona długą i trudną drogę, by zająć należne jej miejsce w konkurencyjnym środowisku i stać się jednym z najbardziej udanych przykładów w tej dziedzinie. Firma stale się odnawia, ściśle śledząc rynek nieruchomości oraz innowacje legislacyjne…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się