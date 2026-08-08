Grupa firm GulfStream – międzynarodowy zespół. W ciągu siedmiu lat pracy ponad 1500 rodzin, obywateli różnych krajów, zostało naszymi dobrymi przyjaciółmi i klientami. Ponad 1000 z nich kupiło nieruchomości, ponad 500 rodzin wynajęło u nas przytulne, wysokiej jakości mieszkania w dobrych cenach, ponad 150 rodzin zamówiło u nas remont swoich mieszkań i z sukcesem ugruntowaliśmy swoją pozycję.
Pomożemy Ci kupić, sprzedać, wynająć (wynajmować), wynająć mieszkania, studia, domy, apartamenty, nowe budynki, działki, nieruchomości komercyjne, kamienice, wille itp. Współpracujemy zarówno z budynkami w budowie, jak i wykończonymi nieruchomość. Przejmujemy również kontrolę nad obiektami, posiadamy własną ekipę remontową, udzielamy konsultacji m.in. w sprawie uzyskania pozwolenia na pobyt. Skontaktuj się z nami, chętnie pomożemy! Życzymy udanych zakupów i wygodnego życia!