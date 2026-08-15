Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Batumi, Gruzja

Pierwszym miejscem pod względem popularności wśród osób chcących kupić nieruchomość w Batumi jest obszar Nowego bulwaru, a także ulica Szeryfa Himsziaszwilego. Znajduje się tam wiele wysokiej jakości nowych budynków, w tym w pobliżu plaż. Mieszkania w tych obszarach są kupowane na własny użytek i planują je wynająć, podczas gdy w Starym Batumi większość ludzi kupuje nieruchomości dla siebie. Nieruchomości na sprzedaż w Batumi położone na malowniczych przedmieściach – Machindżauri, Gonio, Kvariati – są również poszukiwane.