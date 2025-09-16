  1. Realting.com
ELT Building

Gruzja, Batumi
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
2017
Na platformie
6 lat 2 miesiące
Języki komunikacji
English, Русский
Strona internetowa
eltbuilding.ge/
O deweloperze

Elt Building jest firmą deweloperską i budowlaną, która rozpoczęła znaczną działalność w Adżarii, szczególnie w Batumi od 2017 roku.

Firmą był wielofunkcyjny kompleks apartamentów Sunrise w nowym bulwarze, na pierwszej linii wybrzeża Morza Czarnego z dobrze rozwiniętymi udogodnieniami i wieloma zaletami.

Elt Building jest spółką stowarzyszoną z organizacją finansową Elt, istniejącą od 15 lat, ponieważ przedsiębiorstwo-środowisko nie zostało utworzone w tym kraju. Głównym zajęciem firmy jest sieć lombardów, którą z powodzeniem obsługuje ponad 150 współpracowników w 22 centrach serwisowych.

Firma budowlana Elt Building to materiały budowlane wysokiej jakości, innowacyjne technologie, nowoczesny i wygodny design, odpowiedzialność, niezawodność, prawidłowe zarządzanie i dobrze wyszkolony personel.

Firma utrzymuje już relacje biznesowe z wiarygodnymi partnerami na Ukrainie, w Rosji, w Qazaqstan, w Izraelu, Hiszpanii, Iranie, Turcji, Azerbejdżanie i Armenii. 

Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego, wygodnego, zdrowego i bezpiecznego środowiska w obecnych i innych kolejnych projektach.

Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 23:45
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Poniedziałek
09:00 - 18:00
Wtorek
09:00 - 18:00
Środa
09:00 - 18:00
Czwartek
09:00 - 18:00
Piątek
09:00 - 18:00
Sobota
Dzień wolny
Niedziela
Dzień wolny
EKATERINA ORBELADZE
EKATERINA ORBELADZE
3 obiekty
