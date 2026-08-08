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Projekt SeaShell jest realizowany przez młodą i ambitną firmę - Seahell Build, która łączy specjalistów z Europy z wieloletnim doświadczeniem. Wykorzystujemy naszą najlepszą wiedzę i doświadczenie do tworzenia willi najwyższej jakości. Obiekt jest projektowany zgodnie z europejskimi standard…
Grupa Gumbati rozpoczęła swoją pozycję na rynku w 1998 roku i nadal zajmuje wiodącą pozycję w swojej dziedzinie ze względu na wysokie standardy konstrukcyjne.
Jesteśmy pierwszą firmą, która rozpoczęła budowę na dużą skalę w Batumi. Zbudowaliśmy 500 000 mkw. lokali komercyjnych i mieszkaln…
Firma budowlana KASKO posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze budownictwa. Firma została założona w 2011 roku w Batumi, Georgia, i wyróżnia się nie tylko jej wysokiej jakości konstrukcji, ale również realizacji projektów przed harmonogramem.
Nasz zespół składa się…
Elt Building jest firmą deweloperską i budowlaną, która rozpoczęła znaczną działalność w Adżarii, szczególnie w Batumi od 2017 roku.
Firmą był wielofunkcyjny kompleks apartamentów Sunrise w nowym bulwarze, na pierwszej linii wybrzeża Morza Czarnego z dobrze rozwiniętymi udogodnieniami i w…
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