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RA VILLAS LLC

Gruzja, Batumi
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Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2023
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
www.ravillas.com
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O deweloperze

Застройщик

Usługi

Budowa domów i kamienic, sprzedaż

Nasi partnerzy
1 agencja
Nasi agenci w Gruzja
Raul Atrushba
Raul Atrushba
Inni programiści
Seashell
Gruzja, Sarpi
Rok założenia firmy 2022
Nowe budynki 1
Projekt SeaShell jest realizowany przez młodą i ambitną firmę - Seahell Build, która łączy specjalistów z Europy z wieloletnim doświadczeniem. Wykorzystujemy naszą najlepszą wiedzę i doświadczenie do tworzenia willi najwyższej jakości. Obiekt jest projektowany zgodnie z europejskimi standard…
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Гумбати Групп
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 1998
Nowe budynki 3 Nieruchomości mieszkalne 10
Grupa Gumbati rozpoczęła swoją pozycję na rynku w 1998 roku i nadal zajmuje wiodącą pozycję w swojej dziedzinie ze względu na wysokie standardy konstrukcyjne. Jesteśmy pierwszą firmą, która rozpoczęła budowę na dużą skalę w Batumi. Zbudowaliśmy 500 000 mkw. lokali komercyjnych i mieszkaln…
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KASKO GROUP
Gruzja, Batumi
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 1
Firma budowlana KASKO posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze budownictwa. Firma została założona w 2011 roku w Batumi, Georgia, i wyróżnia się nie tylko jej wysokiej jakości konstrukcji, ale również realizacji projektów przed harmonogramem. Nasz zespół składa się…
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Grand Maison Calligraphy Towers Batumi
Gruzja, Tbilisi
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 3
"Grand Maison" to firma budowlana i inwestycyjna
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ELT Building
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2017
Nowe budynki 3 Nieruchomości mieszkalne 4
Elt Building jest firmą deweloperską i budowlaną, która rozpoczęła znaczną działalność w Adżarii, szczególnie w Batumi od 2017 roku. Firmą był wielofunkcyjny kompleks apartamentów Sunrise w nowym bulwarze, na pierwszej linii wybrzeża Morza Czarnego z dobrze rozwiniętymi udogodnieniami i w…
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