  1. Realting.com
  2. Gruzja
  3. Tbilisi
  4. Willa The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

Willa The largest project in Tbilisi on the banks of the Kura River is Eaglehills Waterfront BY EMAAR GROUP

Tbilisi, Gruzja
od
$400,000
BTC
4.7579204
ETH
249.3829487
USDT
395 473.8023323
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15
Zostawić wniosek
ID: 35110
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.04.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Gruzja
  • Miasto
    Tbilisi
  • Adres
    Levan Kartlelishvili Street
  • Metro
    Nadzaladevi (~ 900 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Cegła monolityczna
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2029
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    2
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Dom przekazany
  • Wycieczka online
  • Udzielenie zezwolenia na pobyt
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Русский Русский

Największym projektem w Tbilisi nad brzegiem rzeki Kura jest Eaglehills Waterfront by EMAAR GROUP

Unikalny format z zachowaniem naturalnego krajobrazu projektu obszaru.

Tbilisi Projekt Tbilisi Waterfront, realizowany przez międzynarodową firmę deweloperską Eagle Hills, to ambitny rozwój obszaru miejskiego o powierzchni około 6 milionów metrów kwadratowych. Ten duży projekt ma na celu przekształcenie nabrzeża dzielnicy Krtsanisi w stolicy Gruzji w Tbilisi.

Główne cechy projektu: - Lokalizacja: powiat Krtsanisi, położony w pobliżu międzynarodowego lotniska i głównych obszarów biznesowych miasta. - Inwestycje: Całkowita wielkość inwestycji szacowana jest na 6,5 mld USD.

Pojęcie ogólne: Projekt jest postrzegany jako rodzaj "miasta w mieście", w tym różne rodzaje nieruchomości i infrastruktury: - Kompleks mieszkalny z różnych formatów mieszkaniowych (apartamenty, wille, kamienice); - Wysokiej klasy budynki biurowe; - Zakupy i obszary rozrywki z promenady dla pieszych i restauracje; - Centra kulturalne i przestrzenie publiczne; - Hotele światowej klasy pięciogwiazdkowe.

Cechy projektu: - Długość nabrzeża wynosi 17 km, gdzie zaaranżowane zostaną zielone obszary rekreacyjne i aleje spacerowe. - Koncepcja przewiduje harmonijne połączenie krajobrazów przyrodniczych, zabytków historycznych i nowoczesnych rozwiązań architektonicznych. - Szczególną uwagę poświęca się tworzeniu komfortowych warunków dla mieszkańców i gości stolicy: infrastruktura zapewni komfortowe życie, pracę i rekreację.

Znaczenie dla regionu: Tbilisi Waterfront stanie się jednym z największych projektów zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, przyczyniając się do rozwoju turystyki, zwiększając atrakcyjność inwestycyjną kraju i poprawiając jakość życia obywateli. Ze względu na wysoki poziom krajobrazu i przemyślany design, terytorium będzie w stanie stać się nową wizytówką Tbilisi i przyciągnąć dużą liczbę turystów i inwestorów. W związku z tym projekt Tbilisi Waterfront koncentruje się na dłuższej perspektywie, oferując mieszkańcom i gościom unikalną przestrzeń dla komfortowego życia, pracy i wypoczynku, co pozwoli miastu nabyć nowy wygląd i wzmocnić swoją pozycję jako atrakcyjny cel turystyczny i centrum biznesowe.

Najwygodniejszy plan raty:

5% płatności początkowej

Płatność 1 - 5% grudnia 2026 r.

Płatność 2 - 10% styczeń 2027

Płatność 3 - 10% grudnia 2027 r.

Płatność 4 - 10% czerwca 2028 r.

5 - 60% płatności po otrzymaniu kluczy

Wczesne wycofanie z projektu bez kar i dodatkowych opłat.

Oferta jest ograniczona, możliwe jest wyjaśnienie dostępnych jednostek, kontaktując się z naszymi specjalistami lub poprzez wniosek na stronie internetowej. Odpowiemy za 30 minut!

Lokalizacja na mapie

Tbilisi, Gruzja
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie
Finanse

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się
