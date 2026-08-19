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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Guria, Gruzja

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Ureki
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20 obiektów total found
Dom 7 pokojów w Grigoleti, Gruzja
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Dom 7 pokojów
Grigoleti, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 550 m²
Liczba kondygnacji 4
📍 Pierwsza linia brzegowa • Prywatne wyjście na piaszczystą plażę • Możliwość uzyskania praw…
$550,000
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Dom 7 pokojów w Lanchkhuti, Gruzja
Dom 7 pokojów
Lanchkhuti, Gruzja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 373 m²
Liczba kondygnacji 2
2- piętrowy nowo zbudowany dom prywatny w Grigoleti, położony na 396 m2 ziemi, powierzchnia …
$250,000
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Szeregowiec w Shekvetili, Gruzja
Szeregowiec
Shekvetili, Gruzja
Powierzchnia 455 m²
Na sprzedaż duży dom na pierwszej linii morza w Shekvetili 🏖️🏠📍 Rozmieszczenie: Shekvetili, …
$370,000
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Agencja
FA real estate
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Dom 9 pokojów w Ozurgeti, Gruzja
Dom 9 pokojów
Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
Na parterze: 3 pokoje, kuchnia i łazienka.Na drugim piętrze znajduje się 6 pokoi. Dom posiad…
$57,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 3/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$175,000
VAT
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Mieszkanie 3 pokoi w Ureki, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Ureki, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/5
3-pokojowe 70 m2 mieszkanie na sprzedaż w Ureki, na Takaishvili str, wysokie I piętro, stary…
$38,000
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$332,000
VAT
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Kawalerka 1 pokój w Shekvetili, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Shekvetili, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 3/7
Magnetyczna plaża z piaskiem. Obiekt inwestycyjny premii klasowych do wynajęciaMiejsce pobyt…
$109,505
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Mieszkanie 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 2/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$141,192
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Kawalerka 1 pokój w Ozurgeti Municipality, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Ozurgeti Municipality, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 26 m²
Piętro 5/12
VR Shekvetili Forest Beach to kompleks kurortu premium w dużej skali położony na pierwszej l…
$98,300
VAT
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Shekvetili, Gruzja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Shekvetili, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Cottage for sale on the coast, just 300 meters from the famous magnetic sand beach in the ac…
$99,000
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Dom w Lanchkhuti, Gruzja
Dom
Lanchkhuti, Gruzja
Powierzchnia 320 m²
Spacious private house for sale in Batumi (Lanchkhuti municipality) 🏡✨📍 Location: Batumi, La…
$85,000
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Agencja
FA real estate
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English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Shekvetili, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Shekvetili, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 2/5
View apartments in a 5* complex with a 10-year installment plan! Magnetic sands We bring …
$76,250
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Kawalerka 1 pokój w Ureki, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Ureki, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 1/4
Apartamenty na sprzedaż w hotelowym kompleksie mieszkalnym w Ureki. Ten region Gruzji znany …
$34,210
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Kawalerka 1 pokój w Ureki, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Ureki, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 33 m²
Piętro 2/2
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w Shekvetili, Gruzja
Mieszkanie
Shekvetili, Gruzja
Shekvetili Las to kompleks apartamentowy o dużej skali, położony na pierwszej linii Morza Cz…
$70,000
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Agencja
Hayat
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English, Русский
Apartamenty wielopoziomowe w Shekvetili, Gruzja
Apartamenty wielopoziomowe
Shekvetili, Gruzja
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/9
The Shekvetili Forest~Beach Project is a new development in the Black Sea region designed fo…
$107,000
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Dom 6 pokojów w Ozurgeti, Gruzja
Dom 6 pokojów
Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 6
Powierzchnia 883 m²
Liczba kondygnacji 2
Prywatny dom 318 mkw na sprzeda ¿w Ozurgeti, przy ul. Chokhatauri 4. Powierzchnia działki wy…
$33,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Village Ozurgeti, Gruzja
Mieszkanie 4 pokoi
Village Ozurgeti, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2
Trzyosobowy 65 m2 apartament z 2 sypialniami jest na sprzedaż w Ureki. Mieszkanie ma prąd i …
$26,400
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Mieszkanie w Shekvetili, Gruzja
Mieszkanie
Shekvetili, Gruzja
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe

Typy nieruchomości w Guria.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Guria, Gruzja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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