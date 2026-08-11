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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dolna Kartlia, Gruzja

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Rustavi
8
34 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Gruzja, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Gruzja, Gruzja
Pokoje 3
Powierzchnia 163 m²
Piętro 2/16
Kod obiektu: 20260710111753 Apartament Premium o powierzchni 162,9 m2 z 2 sypialniami i wido…
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Mieszkanie 1 pokój w Gruzja, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gruzja, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/16
Kod obiektu: 20260710160959 Płynne studio panoramiczne 40 m2 z bezpośrednim widokiem na morz…
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Gruzja, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Gruzja, Gruzja
Pokoje 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 2/16
Kod obiektu: 20260710160923 Wynajem gotowy biznes: Zobacz studio 39 m2 na pierwszej linii w …
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Agencja
Dmd consulting
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec 5 pokojów w , Gruzja
Szeregowiec 5 pokojów
, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
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Willa 5 pokojów w , Gruzja
Willa 5 pokojów
, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 293 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
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Willa 8 pokojów w , Gruzja
Willa 8 pokojów
, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 596 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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Willa 6 pokojów w , Gruzja
Willa 6 pokojów
, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 345 m²
Liczba kondygnacji 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Mieszkanie 4 pokoi w Karatakla, Gruzja
Mieszkanie 4 pokoi
Karatakla, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/5
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
Cena na zgłoszenie
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Szeregowiec 4 pokoi w , Gruzja
Szeregowiec 4 pokoi
, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 215 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
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Mieszkanie 2 pokoi w Karatakla, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Karatakla, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 5/5
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
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Willa 8 pokojów w , Gruzja
Willa 8 pokojów
, Gruzja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 595 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
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Willa 5 pokojów w , Gruzja
Willa 5 pokojów
, Gruzja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 307 m²
Liczba kondygnacji 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Willa 6 pokojów w , Gruzja
Willa 6 pokojów
, Gruzja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 367 m²
Liczba kondygnacji 2
The residential complex by the Kura River offers residents and visitors a rare opportunity t…
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Mieszkanie 3 pokoi w Karatakla, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Karatakla, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 4/5
Kompleks mieszkalny przy rzece Kura oferuje mieszkańcom i odwiedzającym rzadką okazję do prz…
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Mieszkanie 1 pokój w 9, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
9, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 29/34
Luksusowy apartament z 1 sypialnią z projektantem powierzchni naprawy 61.7 m2 Apartament zna…
$141,324
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Kawalerka 1 pokój w 9, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
9, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 27/34
Przestronne studio o powierzchni remontowej 31,5 m2 jest na sprzedaż. Studio jest w doskonał…
$135,160
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Mieszkanie 1 pokój w 16, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
16, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 7/27
Na sprzedaż luksusowe 1 pokojowe mieszkanie z projektantem powierzchni naprawy 60.11 m2 Apar…
$124,293
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Mieszkanie 1 pokój w 16, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
16, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Piętro 2/27
Na sprzedaż piękny apartament z 1 sypialnią o powierzchni remontu 58.84 m2 Apartament znajdu…
$118,553
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Mieszkanie 1 pokój w 16, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
16, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Liczba kondygnacji 27
Na sprzedaż piękne studio o powierzchni remontowej 41.26 m2 Studio znajduje się w doskonałej…
$85,325
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Mieszkanie 2 pokoi w 16, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
16, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 2/27
Przestronne 2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż z projektantem powierzchni remontowej 74.55 m2…
$137,554
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Mieszkanie 1 pokój w 21, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
21, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Piętro 28/42
Na sprzedaż przytulny 1 pokojowy apartament z projektantem powierzchni remontowej 86.3 m2 Ap…
$242,762
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Kawalerka 1 pokój w 21, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
21, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 29/42
Na sprzedaż piękne studio o powierzchni remontowej 61,9 m2 Studio znajduje się w doskonałej …
$148,133
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Mieszkanie 3 pokoi w 16, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
16, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 137 m²
Piętro 2/27
Na sprzedaż luksusowy apartament 3-pokojowy z designerskim obszarem naprawy 137.44 m2 Aparta…
$199,101
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Mieszkanie 3 pokoi w 16, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
16, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 126 m²
Piętro 20/27
Na sprzedaż piękny apartament trzypokojowy z designerską powierzchnią remontową 126.46 m2 Ap…
$248,368
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Mieszkanie 2 pokoi w Krtsanisi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Krtsanisi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Piętro 4/5
Przestronny dwupokojowy apartament na sprzeda? o powierzchni remontowej 98,5 m kw. Apartamen…
$150,705
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Mieszkanie 1 pokój w 9, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
9, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 28/34
Na sprzedaż piękny 1-pokojowy apartament z projektantem powierzchni remontowej 72.9 m2 Apart…
$166,978
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Kawalerka 1 pokój w 21, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
21, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 29/42
Na sprzedaż przytulne studio z projektantem powierzchni remontowej 49.9 m2 Studio znajduje s…
$124,042
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Kawalerka 1 pokój w 9, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
9, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 29/34
Na sprzedaż luksusowe studio o powierzchni remontowej 42.4 m2 Studio jest w doskonałej okoli…
$88,608
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Mieszkanie 3 pokoi w 16, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
16, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 132 m²
Piętro 6/27
Na sprzedaż luksusowy apartament 3-pokojowy z projektantem powierzchni remontowej 131.69 m2 …
$201,730
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Mieszkanie 2 pokoi w Gardabani Municipality, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Gardabani Municipality, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 3/3
Tabahmel residential complex   Villyiada -Controlled Memo -SelcepsTbilisi. Apartmentfl…
$91,950
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Typy nieruchomości w Dolna Kartlia.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Dolna Kartlia, Gruzja

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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