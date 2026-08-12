Biznes na sprzedaż na sprzedaż w Gruzja

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Biznes na sprzedaż w Gruzja

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2 obiekty total found
Agrocomplex "Badiauri" for sale in Kakheti, Sagarejo Municipality w Badiauri, Gruzja
Agrocomplex "Badiauri" for sale in Kakheti, Sagarejo Municipality
Badiauri, Gruzja
Pokoje 40
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 45 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Agrokompleks "Badiauri" jest kompletną, udaną szansą biznesową w dziedzinie produkcji, jak r…
$3,00M
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Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms. w Batumi, Gruzja
Guaranteed income of 10% per annum. Wyndham Grand Residences hotel rooms.
Batumi, Gruzja
Pokoje hotelowe w Wyndham Grand Residences Batumi Gonio. Aqua.Gwarancja odkupu!Gwarantowany …
$78,000
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