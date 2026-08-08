  1. Realting.com
  2. Agencje
  3. Dgebua Luxury Real Estate

Dgebua Luxury Real Estate

Gruzja, Tbilisi
;
Zostawić wniosek
Company type
Company type
Agencja nieruchomości
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
2014
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
Русский
Strona internetowa
Strona internetowa
www.elisha.ge
Godziny pracy
Teraz zamknięte
O agencji

Dgebua Luxury Real Estate to elitarna agencja nieruchomości z 18-letnim doświadczeniem na rynku gruzińskim. Specjalizujemy się w sprzedaży i wyborze ekskluzywnych apartamentów, penthouses, prywatnych domów, willi, nieruchomości komercyjnych i obiektów inwestycyjnych w Tbilisi. Zapewniamy indywidualne podejście, pełne wsparcie transakcji, poufność i wysoki poziom usług. Naszym celem jest pomoc każdemu klientowi w znalezieniu nieruchomości, która pasuje do ich stylu życia, celów i oczekiwań inwestycyjnych.

Usługi

Sprzedaż luksusowych nieruchomości w Tbilisi.

Wybór apartamentów, penthouses, domów prywatnych i nieruchomości komercyjnych.

Wybór obiektów inwestycyjnych.

Profesjonalne wsparcie transakcji kupna i sprzedaży.

Konsultacje dotyczące inwestycji w nieruchomości.

Indywidualne przeszukanie nieruchomości na życzenie klienta.

Pełne wsparcie zagranicznych kupców.

Nasi agenci w Gruzja
Tinatin Dgebuadze
Tinatin Dgebuadze
Agencje w pobliżu
Tbilhouse
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2015
Nieruchomości mieszkalne 4
Nasza firma Tbilhouse jest na rynku od 2015 roku, a od 1998 roku działa pod inną nazwą. Nasz profil Buy-Sell-Rent
Zostaw prośbę
RECOM
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2019
Nieruchomości mieszkalne 500
Doświadczeni specjaliści naszej firmy pomogą Ci wybrać i kupić nieruchomość w Batumi na warunkach, które najbardziej Ci odpowiadają. Recom zaspokoi Twoje potrzeby bezpiecznego i komfortowego pobytu. Nasza misja –, aby uczynić twój wybór optymalnym, wykorzystując twoje doświadczenie i n…
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Języki komunikacji
English, Русский
Ia Makharadze
Gruzja, Tbilisi
Rok założenia firmy 2012
Nieruchomości komercyjne 20 Działki 14
Spółka MBG Group została założona w 2015 r. Przeszła ona długą i trudną drogę, by zająć należne jej miejsce w konkurencyjnym środowisku i stać się jednym z najbardziej udanych przykładów w tej dziedzinie. Firma stale się odnawia, ściśle śledząc rynek nieruchomości oraz innowacje legislacyjne…
Zostaw prośbę
basidon
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2006
Nieruchomości mieszkalne 4
Ponad 15-letnie doświadczenie, konsultacje i pełny pakiet usług w zakresie nieruchomości
Zostaw prośbę
Geos
Gruzja, Tbilisi
Nieruchomości mieszkalne 74 Nieruchomości komercyjne 14 Wynajem długoterminowy 150 Wynajem krótkoterminowy 1 Działki 22
Agencja nieruchomości “ GEOS ” jest bałtycką firmą z doświadczeniem operacyjnym na rynku europejskim . Chronimy interesy naszych klientów i poświęcamy maksymalną uwagę ich potrzebom, zapewniając pomoc zarówno w zakupie, jak i sprzedaży transakcji nieruchomości w Gruzji, a także w wynajmie mi…
Zostaw prośbę
Powrót do Zostawić wniosek
Realting.com
Udać się