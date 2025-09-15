Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Firma budowlana KASKO posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze budownictwa. Firma została założona w 2011 roku w Batumi, Georgia, i wyróżnia się nie tylko jej wysokiej jakości konstrukcji, ale również realizacji projektów przed harmonogramem.
Nasz zespół składa się…
Przez 15 lat działalności firmy Like House w Batumi zbudowano ponad 248,500 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Firma ma 12 ukończonych projektów i 1 w budowie.Podobnie jak firma House prowadzi pełen zakres prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynków i konstrukcji, …
Czarnomorskie Wieże - nowy wysoki kompleks mieszkalny klasy premium w centrum biznesu Batumi. Kompleks znajduje się w pobliżu morza na Alei Bohaterów naprzeciwko stadionu UEFA. Oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na miasto, góry i morze. Budowniczym i deweloperem projektu jest Real Palace.…
Grupa Gumbati rozpoczęła swoją pozycję na rynku w 1998 roku i nadal zajmuje wiodącą pozycję w swojej dziedzinie ze względu na wysokie standardy konstrukcyjne.
Jesteśmy pierwszą firmą, która rozpoczęła budowę na dużą skalę w Batumi. Zbudowaliśmy 500 000 mkw. lokali komercyjnych i mieszkaln…
Citron Group posiada bogate doświadczenie na rynku nieruchomości w Batumi. Obecnie firma realizuje budowę dwóch projektów: Citron Residence Batumi i Citron Residence Chakvi. Firma opracowała już jeden z kompleksów wakacyjnych w Batumi Citron Cottage.Firma współpracuje z jednym z największych…