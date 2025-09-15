  1. Realting.com
Gruzja,
Deweloper
Mniej niż miesiąc
English, Русский
Godziny pracy
Teraz zamknięte
Obecnie w firmie: 04:12
(UTC+4:00, Asia/Tbilisi)
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
01:00 - 18:00
Sobota
11:00 - 17:00
Niedziela
11:00 - 17:00
Giorgi Nanitashvili
Inni programiści
KASKO GROUP
Gruzja, Batumi
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 1
Firma budowlana KASKO posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów w sektorze budownictwa. Firma została założona w 2011 roku w Batumi, Georgia, i wyróżnia się nie tylko jej wysokiej jakości konstrukcji, ale również realizacji projektów przed harmonogramem. Nasz zespół składa się…
Like House
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 2007
Nieruchomości mieszkalne 2
Przez 15 lat działalności firmy Like House w Batumi zbudowano ponad 248,500 metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej. Firma ma 12 ukończonych projektów i 1 w budowie.Podobnie jak firma House prowadzi pełen zakres prac budowlanych i instalacyjnych w zakresie budowy budynków i konstrukcji, …
Real Palace
Gruzja, Batumi
Czarnomorskie Wieże - nowy wysoki kompleks mieszkalny klasy premium w centrum biznesu Batumi. Kompleks znajduje się w pobliżu morza na Alei Bohaterów naprzeciwko stadionu UEFA. Oferuje wspaniałe panoramiczne widoki na miasto, góry i morze. Budowniczym i deweloperem projektu jest Real Palace.…
Гумбати Групп
Gruzja, Batumi
Rok założenia firmy 1998
Nowe budynki 3 Nieruchomości mieszkalne 10
Grupa Gumbati rozpoczęła swoją pozycję na rynku w 1998 roku i nadal zajmuje wiodącą pozycję w swojej dziedzinie ze względu na wysokie standardy konstrukcyjne. Jesteśmy pierwszą firmą, która rozpoczęła budowę na dużą skalę w Batumi. Zbudowaliśmy 500 000 mkw. lokali komercyjnych i mieszkaln…
Citron Group
Gruzja, Batumi
Nowe budynki 1 Nieruchomości mieszkalne 3 Nieruchomości komercyjne 1
Citron Group posiada bogate doświadczenie na rynku nieruchomości w Batumi. Obecnie firma realizuje budowę dwóch projektów: Citron Residence Batumi i Citron Residence Chakvi. Firma opracowała już jeden z kompleksów wakacyjnych w Batumi Citron Cottage.Firma współpracuje z jednym z największych…
