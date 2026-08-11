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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Chakvi, Gruzja

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mieszkania
49
domy
15
64 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
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Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$195,770
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/12
Tekto Rakurs to nowy, specjalny kompleks mieszkalny w miejscowości Chakvi, położony zaledwie…
$56,050
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Mieszkanie w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 40 m²
Piętro 3/10
Na sprzedaż przytulne studio z widokiem na morze w nowoczesnym LCD Tropical Garden 🌊🌴📍 Lokal…
$80,000
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Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 280 m²
Przestronny dom na sprzedaż z panoramicznym widokiem w Chakvi 🏡🌊🏔️📍 Rozmieszczenie: Chakvi, …
$243,000
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FA real estate
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Mieszkanie w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 42 m²
Piętro 13
🏖 Dreamland Oasis, Chakvi, zaledwie 9 km od BatumiNa sprzedaż stylowy apartament dwupokojowy…
$100,000
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FA real estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$362,585
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Mieszkanie 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
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$172,139
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 6/12
Na sprzedaż studio w czarnej ramce w LCD Tekto Rakurs.W elitarnym kompleksie mieszkalnym typ…
$33,000
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
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$126,684
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Mieszkanie 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 10/13
Apartament na sprzeda? w premium kompleks mieszkalny Dream Residence Chakvi - komfortowe ¿yc…
$54,100
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FA real estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Pomożemy Ci bezpiecznie i opłacalnie kupić nieruchomości w pobliżu morza w Batumi.Pomożemy z…
$37,626
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Agencja
RECOM
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Piętro 9/25
Apartament 1 + 1 o powierzchni 65,5 m2 na 9. piętrze w kompleksie z gotową infrastrukturą w …
$134,147
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 6/13
Na sprzedaż, studio w premium kompleks mieszkalny Dream Residence Chakvi jest komfortowe życ…
$45,000
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Agencja
FA real estate
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 37 m²
Piętro 11
🌊✨🏡 СтВ📍 📐 🏢 11🌴 🏖️ Со🏊 🌊 💰
$76,500
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FA real estate
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Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 220 m²
Przestronny willa na sprzedaż w malowniczej miejscowości Chakvi 🏡🌊📍 Położenie: Chakvi (w pob…
$120,000
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FA real estate
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Mieszkanie w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 35 m²
Piętro 15/20
Studio na sprzedaż w nowoczesnym LCD Tropical Garden 🌊🏔️📍 Lokalizacja: Chakvi, 43 Mezgwaurta…
$65,000
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Agencja
FA real estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 3 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 7/18
Na sprzedaż przytulny, jasny dwupokojowy apartament z przednim widokiem na morze w elitarnym…
$273,000
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Willa 11 pokojów w Chakvi, Gruzja
Willa 11 pokojów
Chakvi, Gruzja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Liczba kondygnacji 2
Stojąca oddzielnie dwupiętrowa willa w Chakvi na sprzedaż pod Kluczem 🔑 Niedaleko Dreamland …
$850,000
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Agencja
FA real estate
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Mieszkanie w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 60 m²
Piętro 2/19
➡️ ➡️ 60 кв.➡️➡️➡️Tłumaczenie:➡️Do➡️4➡️ресторан➡️SPA - откр➡️➡️Oткр➡️кинотеатр➡️теннисн 140000
$140,000
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Agencja
FA real estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Piętro 6/19
Ziemia marzeńKompleks na 1 linii od morza znajduje się w Chakvi, do Batumi 9 km, do Ogrodu B…
$237,000
VAT
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Agencja
Zvezda
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Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 4
Villa Park Fantastic 4 bed villas for sale in Chakvi village 30 min away from Batumi. By mo…
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Аталанта
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Piętro 7/12
Na sprzedaż studio w czarnej ramce w Tekto Rakus - elitarny kompleks mieszkalny typu hotelow…
$33,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 3/12
RAKURS — first line of the sea in Chakvi 🌊📍 Chakvi — only 7 km from Batumi 🌊 50 meters to th…
$59,590
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Mieszkanie 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Powierzchnia 31 m²
Kompleks znajduje się w cichym przedmieściu Batumi (zaledwie 25 minut do centrum miasta) oto…
$47,205
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Willa w Chakvi, Gruzja
Willa
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 370 m²
Premia terraced willa na sprzedaż w Chakvi 🌊🏔️📍 Lokalizacja: Chakvi (spokojna okolica z dosk…
$970,000
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Agencja
FA real estate
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Mieszkanie 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Opis przedmiotu: Ten duży, premierowy apartament typu studio znajduje się w dobrze znanym ko…
$85,903
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Chakvi, Gruzja
Mieszkanie 2 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 3/12
RAKURS - pierwsza linia morza w Chakvi 🌊📍 Chakvi jest tylko 7 km od Batumi🌊 50 metrów do pla…
$56,050
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Dom w Chakvi, Gruzja
Dom
Chakvi, Gruzja
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Sedasia styley vila w Zakrytom kompleks pervo linie morze w Chaqui 🌊🏡📍 Lokalizacja: Chakki (…
$345,000
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Agencja
FA real estate
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Kawalerka 1 pokój w Chakvi, Gruzja
Kawalerka 1 pokój
Chakvi, Gruzja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Piętro 7/12
Na sprzedaż studio w czarnej ramce w LCD Tekto Rakurs.Elitarny kompleks mieszkalny typu hote…
$40,000
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Dom 4 pokoi w Chakvi, Gruzja
Dom 4 pokoi
Chakvi, Gruzja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Jedyny zrealizowany projekt na pierwszej linii brzegowej w Chakvi. Kompleks znajduje się w w…
$200,000
VAT
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Agencja
Zvezda
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Русский
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