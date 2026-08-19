Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Polis
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Polis, Cypr

;
mieszkania
12
domy
28
40 obiektów total found
Mieszkanie 7 pokojów w Polis, Cypr
Mieszkanie 7 pokojów
Polis, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 354 m²
Beachfront Villa na sprzedaż w Latchi - Pierwsza lokalizacja w pobliżu Latchi Marina Rzadka…
$1,80M
Zostaw prośbę
Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 142 m²
Opis przedmiotu: Wieś Argaka 6 Villa No.2 jest willą z 4 sypialniami na sprzedaż w Polis. Wi…
$577,798
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Wspaniała trzypokojowa willa z zaledwie kilka minut spacerem od prywatnej piaszczystej plaży…
$649,256
Zostaw prośbę
DD CO DEDD CO DE
Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 320 m²
Wspaniała czteropokojowa willa z zaledwie kilka minut spacerem od prywatnej piaszczystej pla…
$3,90M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piękny nowy dwupokojowy kompleks apartamentowy, położony w popularnej miejscowości Prodromi,…
$282,349
Zostaw prośbę
Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 25 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615,480
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Piętro 1
Na sprzedaż 2 Sypialnia Apartament na pierwszym piętrze w doskonałej lokalizacji. Odleglosc …
$281,260
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 2 pokoi w Polis, Cypr
Dom 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
$214,128
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 200 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 24 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615,480
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
3- Wille sypialne - Rafinowana przestrzeń nad morzem Zaprojektowane dla większych rodzin lub…
$954,894
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 4 pokoi w Polis, Cypr
Dom 4 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 246 m²
OFERTA SZCZEGÓLNA DO KOŃCA AUGUST 2026 Brak podatku VAT Najcenniejsze i najspokojniejsze wi…
$1,59M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Willa z trzema sypialniami w Polis Chrysochous. Dom składa się z otwartego planu salon / jad…
$698,127
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 211 m²
Wspaniała trzypokojowa willa z zaledwie kilka minut spacerem od prywatnej piaszczystej plaży…
$767,302
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Wspaniała trzypokojowa willa z zaledwie kilka minut spacerem od prywatnej piaszczystej plaży…
$649,256
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Wille na sprzeda ¿w Polis chrysochou obszarze Pafos powiat z niezakłóconym widokiem na morze…
$636,270
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Luksusowe wille nad morzem w Polis Chrysochous, Cypr ? Exclusive Coastal Living Odkryj niez…
$927,619
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Contemporary Apartment Living in a Prime Coastal Setting - Polis Chrysochous (Prodromi) Poł…
$278,482
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Dwupokojowe mieszkanie igated comunal basen, pierwsze piętro (2 piętra budynku), zadaszony p…
$190,979
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piękny nowy dwupokojowy kompleks apartamentowy, położony w popularnej miejscowości Prodromi,…
$278,929
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 140 m²
Nowoczesna śródziemnomorska willa z basenem i ogrodem na dachu - Polis, Pafos Ta pięknie za…
$538,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Ten 2-pokojowy apartament w Prodromi oferuje nowoczesne wybrzeże życia w bardzo pożądanej lo…
$281,896
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
4 Sypialnia Villa - Rafinowana przestrzeń, prywatność i komfort śródziemnomorski Ta przestro…
$585,668
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Polis, Cypr
Willa
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 202 m²
Opis przedmiotu: Agnades Village, Villa No. 26 jest piękną nadbrzeżną wioską 3 sypialnie wil…
$615,480
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 172 m²
Wille na sprzeda ¿w Polis chrysochou obszarze Pafos powiat z niezakłóconym widokiem na morze…
$762,580
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Polis, Cypr
Mieszkanie
Polis, Cypr
Plac ten znajduje się w Polis Chrysochous, Pafos District, zaledwie 250 m od obszaru turysty…
$193,590
Zostaw prośbę
Bungalow w Polis, Cypr
Bungalow
Polis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Na sprzedaż: Ten nowoczesny, klucz gotowy bungalow w pięknej Polis Chrysochous oferuje dosko…
$403,313
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 149 m²
Luksusowe wille nad morzem w Polis Chrysochous, Cypr ? Exclusive Coastal Living Odkryj niez…
$927,619
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Polis, Cypr
Dom 5 pokojów
Polis, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 477 m²
Five-Bedroom Villa - Pinacle of Seafront Prestige Pięciopokojowe wille stoją jako klejnot ko…
$2,49M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Polis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Polis, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 148 m²
Położony w spokojnej miejscowości Argaka, w pobliżu Polis, te osiem willi nabrzeża morskiego…
$634,343
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Polis, Cypr
Dom 3 pokoi
Polis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Nadzwyczajny rozwój 28 willi mających na celu harmonizację i poprawę stylu życia ich godnej …
$933,472
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się