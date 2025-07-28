  1. Realting.com
Mieszkanie w nowym budynku Pafilia Projects - Limassol

Limassol, Cypr
od
$357,055
VAT
BTC
4.2470966
ETH
222.6084908
USDT
353 014.6177004
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
ID: 33310
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Limassol District
  • Miasto
    Limassol

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium

O kompleksie

Top rozwiniętych - Aria Residences, Aurai Residences, Vida, Vetro Suites, Amathos Residences, Aria Residences. Nowoczesny projekt śródziemnomorski, widoki na morze

Lokalizacja na mapie

Limassol, Cypr
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Najnowsze wiadomości w Cypr
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
28.07.2025
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
25.04.2025
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
15.11.2024
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
26.09.2024
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
17.09.2024
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
12.10.2021
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
Wyświetlić wszystkie publikacje