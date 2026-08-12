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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Limassol Municipality, Cypr

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Limassol
9
Tserkezoi Municipality
31
5 612 obiektów total found
Dom 6 pokojów w Limassol, Cypr
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Dom 6 pokojów
Limassol, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 366 m²
6- Willa sypialna w Agios Tychonas Ta 6-pokojowa willa jest wyrazem wielkości, ekskluzywnośc…
$1,94M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
TOP TOP
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Piętro 4/4
Ten elegancki apartament, jeszcze nie zbudowany, znajduje się w samym sercu Mesa Geitonia i …
$1,18M
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John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Ten nowoczesny kompleks znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej Limassol i łączy przemyś…
$409,891
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 231 m²
Piętro 3
Kompleks różni się od wszystkich innych, zarówno dzięki doskonałej lokalizacji, jak i wyjątk…
$4,03M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Rejon rozwoju handlowego przy ulicy Makariou w rejonie Katholiki w Limassol. Plac pozwala na…
$2,31M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Rejon rozwoju handlowego na Makarios Avenue w rejonie apostolskim Andreas w Limassol. Plac m…
$1,15M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 550 m²
7 + 1 SYPIALNIA SZCZEGÓŁOWA WILLA 124; 550 m ² 124; NIEZALEŻNE 1- SYPIALNIA APARTAMENT 124; …
$1,37M
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 162 m²
Piętro 6
Kompleks różni się od wszystkich innych, zarówno dzięki doskonałej lokalizacji, jak i wyjątk…
$2,37M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Działka rozwoju handlowego w Kapsulos, na czele Spyrou Kyprianou Avenue w Limassol. Złożono …
$1,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Limassol, Cypr
Dom 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 550 m²
Oddzielony 4-Sypialnia Dom na sprzedaż w Tsireio, Limassol. Położony w bardzo sought- after …
$1,37M
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Ten nowoczesny kompleks znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej Limassol i łączy przemyś…
$352,160
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Podnoszące się poziomy światła, zapierające dech w piersiach widoki na morze, otwarta, szero…
$3,35M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 4 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 259 m²
Luksusowy 4-Sypialnia Penthouse z prywatnym basenem Rooftop w pobliżu plaży Dasoudi, Limasso…
$1,52M
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 181 m²
Odkryj luksusowy apartament z 3 sypialniami nad morzem na sprzedaż w Neapoli, Limassol, z pa…
$3,23M
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Działka rozwoju handlowego na Makarios Avenue w dzielnicy Apoptolos Andreas w Limassol, na j…
$1,85M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Nowy rozwój znajduje się w dobrze ugruntowanej dzielnicy mieszkalnej z eeasy dostępu do auto…
$488,930
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol District, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/7
Ten jednopokojowy apartament jest skrupulatnie zaprojektowany, aby zaoferować harmonijną mie…
$351,337
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 25
Wysokie piętro 2-pokojowe mieszkanie znajduje się w nowym i wybitnym nadmorskim projekcie mi…
$1,99M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Limassol, Cypr
Willa
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Liczba kondygnacji 5
Trzysypialnia Villa - Premier Living in Agia Fila Przestronna willa z trzema sypialniami w T…
$1,38M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Limassol, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Limassol, Cypr
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
Situated in the heart of Limassol's vibrant Katholiki neighborhood, this impressive new four…
$346,387
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Agencja
John Taylor Cyprus
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Mieszkanie 3 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 187 m²
Piętro 8
Brand- nowy apartament z trzema sypialniami na sprzedaż na 8. piętrze 35-piętrowej wieży zab…
$2,02M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Piętro 6
Ten nowoczesny dwupokojowy apartament, zbudowany w 2021 roku, znajduje się na 6 piętrze w Mo…
$1,73M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Dwie przyległe działki rozwoju handlowego na Agias Fylaxeos Avenue w Limassol, sprzedawane w…
$1,96M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Ten uroczy 2 sypialnia, 1 apartament łazienka znajduje się na 2 piętrze dobrze utrzymanego b…
$282,747
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Nowy rozwój znajduje się w dobrze ugruntowanej dzielnicy mieszkalnej z eeasy dostępu do auto…
$254,843
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Mieszkanie w Limassol, Cypr
Mieszkanie
Limassol, Cypr
Działka rozwoju handlowego w Agia Zoni, Limassol, umieszczona pomiędzy ulicami Salonikis i G…
$2,08M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
W pełni odnowiony apartament w sercu Agia Zoni, Limassol Ten piękny apartament z dwoma sypia…
$276,753
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol District, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol District, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 1/7
Ten jednopokojowy apartament jest skrupulatnie zaprojektowany, aby zaoferować harmonijną mie…
$420,452
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse 6 pokojów w Limassol, Cypr
Penthouse 6 pokojów
Limassol, Cypr
Pokoje 6
Powierzchnia 800 m²
Piętro 33/38
Limassol Seafront, CyprUltimate Trophy Residence Over the Mediterranean Exclusive, zamknięt…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Limassol, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Limassol, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Ten nowoczesny kompleks znajduje się w cichej dzielnicy mieszkalnej Limassol i łączy przemyś…
$565,766
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Typy nieruchomości w Limassol Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Limassol Municipality, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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