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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ajia Napa, Cypr

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mieszkania
119
domy
109
228 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 3 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 254 m²
Luksusowa willa w pobliżu Ayia Napa i Cape Greco, 150 metrów od morza. Malowniczy obszar prz…
$3,48M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 4/25
Luksusowe apartamenty Położony w centrum handlowym przystani, ten ikoniczny high- rise ofer…
$1,68M
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VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 415 m²
3- wille sypialne Ta willa z trzema sypialniami redefiniuje wielkość i wyłączność, oferując …
$3,67M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Opis terenu: O Atenach Bogini Rezydencji... Odkryj wyjątkowy standard życia w samym sercu P…
$272,912
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Piętro 12
Położony w East Tower w kwitnącym centrum handlowym Ayia Napa Marina, ten luksusowy apartame…
$1,16M
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Opis przedmiotu: Realizując dwa bloki i łącznie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni…
$268,345
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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TekceTekce
Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$7,14M
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 310 m²
Ten tradycyjny styl czteropokojowa willa z masywną przestrzenią zewnętrzną, może być zarówno…
$708,279
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 418 m²
ekskluzywna luksusowa willa w Cape Greco, Ayia Napa. Główne cechy 4 luksusowe pokoje z łazi…
$4,79M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 773 m²
For sale: 5-bedroom villa at Ionion Seafront Villas, Ayia Napa. This villa offers elegant…
$1,94M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 443 m²
Seaside Sophystication - 3-Sypialnia Willa w Ayia Napa z widokiem panoramicznym Ayia Napa pr…
$2,19M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Premium projekt mieszkalny położony w samym sercu Ayia Napa. Rozwój składa się tylko z 3 apa…
$512,558
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 156 m²
Ta przepiękna willa z trzema sypialniami znajduje się w małym, ekskluzywnym kompleksie zaled…
$480,490
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 75 m²
Opis terenu: O Atenach Bogini Rezydencji... Odkryj wyjątkowy standard życia w samym sercu P…
$270,629
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 460 m²
Wille znajdują się na jednym z najpiękniejszych odcinków wybrzeża Cypru. Mieszkańcy tych uni…
$6,67M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Seafront Luxury Living in Ayia Napa - ekskluzywna 4-Sypialnia Villa z Rooftop Retreat Przeży…
$3,33M
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$7,32M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Piętro 4/25
Luksusowe apartamenty Położony w centrum handlowym przystani, ten ikoniczny high- rise ofer…
$1,60M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Opis przedmiotu: Realizując dwa bloki i łącznie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni…
$171,284
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Nils Ott Real Estates
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Nowy dom w kompleksie w Agia Napa, Famagusta. Projekt składa się z 7 luksusowych niezależnyc…
$673,713
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Opis przedmiotu: Powstaje dwa bloki i w sumie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni i…
$346,507
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Nils Ott Real Estates
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Wyspy ekskluzywne Wille na sprzedaż Położony na prywatnej wysepce na przystani, te 12 ekskl…
$7,08M
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 76 m²
Opis przedmiotu: Powstaje dwa bloki i w sumie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni i…
$328,523
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Nils Ott Real Estates
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Dom 6 pokojów w Ajia Napa, Cypr
Dom 6 pokojów
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Odkryj niezrównaną prywatność, przestrzeń i piękno z tej niezwykłej willi znajduje się w pre…
$3,09M
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VIDI GROUP
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Dom 4 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Dom 4 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Ten unikalny 4-pokojowy beachfront willa oferuje bezpośredni, niezakłócony widok na morze i …
$2,70M
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Willa w Ajia Napa, Cypr
Willa
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 157 m²
Oszałamiająca willa z 3 sypialniami, położona na wysokości 104 m nad poziomem morza wśród ma…
$641,147
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 814 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$341,426
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 1 pokój w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 97 m²
Przytulne mieszkanie 1-pokojowe w Ayia Napa. Główne cechy Nowoczesny kompleks falisty z zal…
$413,163
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 7 553 m²
Opis przedmiotu: Powstaje dwa bloki i w sumie 36 apartamentów od jednej do trzech sypialni i…
$274,054
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Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 2 pokoi w Ajia Napa, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Ajia Napa, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 934 m²
Opis przedmiotu: Mieszany projekt łączący nowoczesną architekturę, funkcjonalność i jakość, …
$382,534
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Nils Ott Real Estates
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