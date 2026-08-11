Pobyt stały w Cypr

Informacje o programie imigracyjnym

Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały na Cyprze poprzez inwestycje jest jednym z najszybszych programów imigracyjnych w Europie. Status ten jest przyznawany inwestorowi i członkom jego rodziny na warunkach programu i pozostaje na czas nieokreślony zgodnie z wymogami prawa.

Program przewiduje inwestycje głównie w nowe nieruchomości od licencjonowanych deweloperów. Po uzyskaniu stałego miejsca zamieszkania, inwestor może mieszkać na Cyprze bez ograniczeń czasowych, cieszyć się wysokim poziomem bezpieczeństwa, rozwinięta medycyna i angielski system edukacji.

Po kilku latach pobytu i zgodnie z wymogami prawodawstwa możliwe jest ubieganie się o obywatelstwo Cypru przez naturalizację.