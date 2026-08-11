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Pobyt stały w Cypr

Cypr Cypr
Termin odbioru: od 6 miesięcy
Koszty: od
$342,124
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Pobyt stały w Cypr
Pobyt stały
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Informacje o programie imigracyjnym

Uzyskanie zezwolenia na pobyt stały na Cyprze poprzez inwestycje jest jednym z najszybszych programów imigracyjnych w Europie. Status ten jest przyznawany inwestorowi i członkom jego rodziny na warunkach programu i pozostaje na czas nieokreślony zgodnie z wymogami prawa.

Program przewiduje inwestycje głównie w nowe nieruchomości od licencjonowanych deweloperów. Po uzyskaniu stałego miejsca zamieszkania, inwestor może mieszkać na Cyprze bez ograniczeń czasowych, cieszyć się wysokim poziomem bezpieczeństwa, rozwinięta medycyna i angielski system edukacji.

Po kilku latach pobytu i zgodnie z wymogami prawodawstwa możliwe jest ubieganie się o obywatelstwo Cypru przez naturalizację.

Korzyści
Termin odbioru
Termin odbioru
od 6 miesięcy
Koszty
Koszty
od
$342,124
Dodatkowy dochód
Dodatkowy dochód
Tak
Wjazd bez wiz
Wjazd bez wiz
Czas trwania
Czas trwania
9 miesięcy
Wjazd bez wiz
Cypr
Przeglądasz
Pobyt stały w Cypr
Cypr Cypr
od
$342,124
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Pobyt stały
Cyprus Permanent Residence via investments
Cyprus Permanent Residence via investments
Cypr Cypr
od
$330,000
Typ programu imigracyjnego Pobyt stały
Termin odbioru od 2 miesięcy
Program Cyprus Residency by Investment umożliwia pomyślnym wnioskodawcom i ich rodzinom uzyskanie pozwolenia na imigrację na Cyprze na czas nieokreślony w ciągu dwóch miesięcy. Inwestor może ubiegać się o obywatelstwo Cypru po pięciu latach zamieszkiwania w kraju jako posiadacz takiego pozwo…
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Luxe Real Estate
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