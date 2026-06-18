Firma Stasis Estates została założona w 1979 roku, w czasach, gdy w Pafos działało zaledwie kilka rzeczywistych, zarejestrowanych firm zajmujących się rozwojem nieruchomości.
Rozwinęliśmy się w firmę zajmującą się rozwojem, budową i eksploatacją projektów mieszkaniowych, komercyjnych i rekreacyjnych. Od samego początku satysfakcja klienta była nie tylko naszym celem, ale również elementem naszej etyki. Koncepcja ta była pionierska jak na tamte czasy i od tamtej pory była wielokrotnie kopiowana, ale rzadko kiedy dorównywała jej.
Początkowo nasza działalność obejmowała realizację projektów mieszkaniowych i komercyjnych w centralnej części Kato Pafos. Bazując na dobrej reputacji i słuchaniu naszych cenionych klientów, firma była jedną z pierwszych, która rozszerzyła swoją działalność na inne, coraz bardziej popularne dziś obszary. Obszary te obejmują Peję, Saint George, Jaskinie Morskie, Zatokę Koralową, Talę, Agios Neophytos, miasto Pafos i przedmieścia, by wymienić tylko kilka. Zaledwie kilka lat później, w 1990 roku, zaprojektowaliśmy, wybudowaliśmy i od tego czasu zarządzamy Hotelem Avlida****.