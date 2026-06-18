O deweloperze

Firma Stasis Estates została założona w 1979 roku, w czasach, gdy w Pafos działało zaledwie kilka rzeczywistych, zarejestrowanych firm zajmujących się rozwojem nieruchomości.

Rozwinęliśmy się w firmę zajmującą się rozwojem, budową i eksploatacją projektów mieszkaniowych, komercyjnych i rekreacyjnych. Od samego początku satysfakcja klienta była nie tylko naszym celem, ale również elementem naszej etyki. Koncepcja ta była pionierska jak na tamte czasy i od tamtej pory była wielokrotnie kopiowana, ale rzadko kiedy dorównywała jej.