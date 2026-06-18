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Stasis Estates

Cypr, Pafos
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Company type
Company type
Deweloper
Rok założenia firmy
Rok założenia firmy
1979
Na platformie
Na platformie
Mniej niż miesiąc
Języki komunikacji
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
Strona internetowa
Strona internetowa
stasisestates.com/
Godziny pracy
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O deweloperze

Firma Stasis Estates została założona w 1979 roku, w czasach, gdy w Pafos działało zaledwie kilka rzeczywistych, zarejestrowanych firm zajmujących się rozwojem nieruchomości.

Rozwinęliśmy się w firmę zajmującą się rozwojem, budową i eksploatacją projektów mieszkaniowych, komercyjnych i rekreacyjnych. Od samego początku satysfakcja klienta była nie tylko naszym celem, ale również elementem naszej etyki. Koncepcja ta była pionierska jak na tamte czasy i od tamtej pory była wielokrotnie kopiowana, ale rzadko kiedy dorównywała jej.

Usługi

Początkowo nasza działalność obejmowała realizację projektów mieszkaniowych i komercyjnych w centralnej części Kato Pafos. Bazując na dobrej reputacji i słuchaniu naszych cenionych klientów, firma była jedną z pierwszych, która rozszerzyła swoją działalność na inne, coraz bardziej popularne dziś obszary. Obszary te obejmują Peję, Saint George, Jaskinie Morskie, Zatokę Koralową, Talę, Agios Neophytos, miasto Pafos i przedmieścia, by wymienić tylko kilka. Zaledwie kilka lat później, w 1990 roku, zaprojektowaliśmy, wybudowaliśmy i od tego czasu zarządzamy Hotelem Avlida****.

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Angelos Stasis
2 obiekty
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