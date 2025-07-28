  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Limassol
  4. Mieszkanie w nowym budynku 2 Bedroom Apartment - Tsirion

Mieszkanie w nowym budynku 2 Bedroom Apartment - Tsirion

Limassol, Cypr
od
$529,631
VAT
BTC
6.2998599
ETH
330.2025943
USDT
523 638.3490946
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33307
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 10.02.2026

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Cypr
  • Okolica
    Limassol District
  • Miasto
    Limassol

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

O kompleksie

Boutique building, limited collection (1-3 bed units). Custom kitchens, quality finishes, secure access, covered parking, storage, modern lift. Quiet residential area, excellent connectivity

Lokalizacja na mapie

Limassol, Cypr
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Oasis Garden
Chloraka, Cypr
od
$405,598
Zespół mieszkaniowy Lyra Villas
Kissonerga, Cypr
od
$501,062
Zespół mieszkaniowy PREMIER
Pafos, Cypr
od
$530,596
Zespół mieszkaniowy Avakas Residences 2
Pafos, Cypr
od
$1,14M
Zespół mieszkaniowy SEAVIEW
Kissonerga, Cypr
od
$1,04M
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku 2 Bedroom Apartment - Tsirion
Limassol, Cypr
od
$529,631
VAT
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Pokaż wszystko Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Apartamentowiec SERENITY RESIDENCE
Cypr
od
$376,358
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Serenity, jest to znakomita kolekcja nowoczesnych i przestronnych 2-pokojowe apartamenty i penthouses.Te ikoniczne apartamenty czekają na przyjazd najbardziej wymagających mieszkańców. Ci, którzy lubią najlepsze rzeczy w życiu.Położony w samym sercu Larnaki - Drosia Area, Serenity oferuje be…
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Zespół mieszkaniowy Breeze Residence
Dystrykt Larnaka, Cypr
od
$181,562
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 74–241 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Breeze Residence jest premium offplan kompleks mieszkalny w Livadii, Larnaca, Cypr, z dostawy w grudniu 2027. Składa się z dwóch trzypiętrowych bloków, oferuje 1-, 2- i 3-pokojowe apartamenty od 96 m ² do 240,5 m ², cena od €180.000 do €410000. Penthouses wyposażone są w prywatne ogrody dach…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.0
190,429
Mieszkanie 2 pokoi
109.5 – 155.0
255,889 – 339,202
Mieszkanie 3 pokoi
229.8 – 240.5
452,270 – 487,975
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Zespół mieszkaniowy ELYSIAN HOMES II
Yeroskipou, Cypr
od
$774,971
Powierzchnia 300 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Elysian Homes II - Nowoczesne wille w obszarze Yeroskipou, PafosElysian Homes II to nowy projekt mieszkalny z nowoczesnymi willami z 3, 4, 5 i 6 sypialniami, położony w prestiżowej dzielnicy Yeroskipou- Ayia Marinouda w pobliżu Elea Golf Estate. Tylko 5 minut od piaszczystych plaż i centrum …
Stowarzyszenie
BitProperty
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Stowarzyszenie
BitProperty
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Cypr
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
28.07.2025
Jak sprzedać apartament na południu Cypru – prosty przewodnik dla osób fizycznych
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
25.04.2025
Nieruchomości na Cyprze w 2025 r.: Co inwestorzy i kupujący muszą wiedzieć
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
15.11.2024
Cypryjski rynek nieruchomości w 2024 roku: analiza transakcji kupna i sprzedaży oraz dynamiki cen
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
26.09.2024
Kredyt hipoteczny na Cyprze. Jak uzyskać pożyczkę na zakup nieruchomości na Cyprze
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
17.09.2024
Cypryjski system edukacji, szkoły i uniwersytety na Cyprze
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
12.10.2021
Trzy sypialnie, otwarty taras i «prywatny» widok na zachód słońca nad morzem. Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż z rabatem na Cyprze
Wyświetlić wszystkie publikacje