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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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Strovolos
429
Nikozja
329
Lakatameia
290
Latsia
133
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1 733 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Dom położony jest w bardzo spokojnej okolicy Nikozji. Jest blisko do wszystkich udogodnień i…
$389,553
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Ten nowoczesny apartament położony jest w prestiżowej dzielnicy Archanielos w Nikozji i ofer…
$378,161
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Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 137 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w Strovolos, w tętniącej życiem dzielnicy z łatwym dostępem …
$437,717
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 3/3
2- Sypialnia Apartament - Współczesna elegancja i rafinacja Comfort Opis ogólny Dwupokojowe …
$383,285
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Mieszkanie 3 pokoi w Latsia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Nowy projekt mieszkaniowy w Latsii z łatwym dostępem do głównych dróg i usług publicznych w …
$288,566
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 272 m²
Luksusowy projekt w samym sercu Nikozji. W odległości spaceru od wszystkich udogodnień, dzie…
$3,45M
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Dom 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Dom 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 350 m²
3 Sypialnie oddzielony dom w bardzo dobrym obszarze w Nikozji, w dzielnicy Strovolos. Dom po…
$535,582
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Beautiful 3 sypialnie 3-pokojowe penthouse z prywatnym dachem ogród znajduje się w samym ser…
$684,670
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Mieszkanie 1 pokój w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Strovolos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Ten elegancki jeden pokój oferuje styl, komfort i wygodę w jednym tętniącym życiem pakiecie.…
$155,991
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Willa w Lakatameia, Cypr
Willa
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 213 m²
Chara Homes 33 — Elegant 3-Bedroom Residence in Lakatamia, Nicosia Chara Homes 33 is a mo…
$345,000
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Dom 4 pokoi w Latsia, Cypr
Dom 4 pokoi
Latsia, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Nowoczesny kompleks w regionie Latsia, Nikozja. Blisko głównych dróg i połączeń transportowy…
$551,442
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
W jednym z najwygodniejszych obszarów Nikozji, w Engomi, projekt ten jest dostarczany do naj…
$283,621
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Mieszkanie 3 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Przytulny apartament z trzema sypialniami jest teraz dostępny na sprzedaż w cichej lokalizac…
$256,300
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Mieszkanie 1 pokój w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Strovolos, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 2/3
Zaprojektowane dla nowoczesnych profesjonalistów, par i inwestorów, te przemyślane apartamen…
$197,348
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VIDI GROUP
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English, Русский
Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesny projekt zlokalizowany w Strovolos, Nikozja. Ten trzypiętrowy budynek z sześcioma …
$423,741
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowoczesny projekt położony w jednym z najbardziej pożądanych dzielnic Nikozji, pomiędzy tęt…
$391,790
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Ten stylowy apartament z dwoma sypialniami znajduje się na trzecim piętrze nowoczesnego komp…
$387,576
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Ten projekt jest w klasie własnej i jest okazją, aby nie być zapomnianym, podnosząc swój dom…
$335,618
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Dom 5 pokojów w Strovolos, Cypr
Dom 5 pokojów
Strovolos, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 365 m²
Beautiful 5 sypialnia Dom z basenem jest dostępny na sprzedaż w Parissinos obszarze Strovolo…
$944,372
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nowy projekt znajduje się w obszarze Lakatamia, Nikozja. Ten dwupiętrowy budynek składa się …
$256,794
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Nowoczesny projekt zlokalizowany w centralnej lokalizacji w Aglantzia w Nikozji. Projekt obe…
$411,492
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Dom 7 pokojów w Nikozja, Cypr
Dom 7 pokojów
Nikozja, Cypr
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 135 m²
Z przyjemnością oferujemy Państwu tę unikalną willę znajdującą się w ładnej okolicy Dasoupol…
$3,07M
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Dom 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Dom 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Współczesne i funkcjonalne wille dla nowoczesnej rodziny, która chce jak najlepiej wykorzyst…
$647,822
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Nowoczesny projekt w okolicy Strovolos. Piękny obszar mieszkalny Nikozji, z łatwym dostępem …
$331,767
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 188 m²
Piętro 4/4
Dwupokojowe mieszkanie - Contemporary Comfort in the Heart of Acropolis Dwupokojowe apartame…
$601,552
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów w regionie…
$426,864
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Nowy apartament z 2 sypialniami jest dostępny na sprzedaż w doskonałej dzielnicy mieszkalnej…
$289,517
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony na pierwszym piętrze małego, ekskluzywnego budynku z zaledwie ośmiu dwóch apartamen…
$333,255
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Mieszkanie 3 pokoi w Yeri, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w bliskim sąsiedztwie szanowanych publicznych i prywatnych u…
$330,891
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Piękny apartament z dwoma sypialniami w Agios Andreas. Położony w pobliżu wszystkich udogodn…
$312,823
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Typy nieruchomości w Nikozja.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Nikozja, Cypr

z Ogród
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z Widok na morze
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