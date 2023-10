Kupno mieszkania na Cyprze, aby móc przyjechać na wyspę na wakacje jest spełnieniem marzeń, prawda? A jeśli dodać do tego «prywatny» widok na zachód słońca nad Morzem Śródziemnym? Zapewne nie każdemu taka oferta może się przytrafić. I to jest właśnie ten rodzaj wyjątkowego mieszkania na sprzedaż w Pafos za 380 tys. euro. Realtor powiedział, że ta cena jest ważna tylko do końca października — potem koszt obiektu wzrośnie o 20 tys. euro. Co sprzedający oferuje za takie pieniądze?

Wyjątkowe mieszkanie na sprzedaż w Pafos w małym kompleksie mieszkaniowym Ilios III. Jest to w pełni umeblowany apartament z odkrytym tarasem na czwartym piętrze budynku. Mimo że są tylko 4 piętra, jest winda.

Kompleks mieszkalny położony jest w południowo-zachodniej części wyspy w odległości spaceru od centrum Pafos. W pobliżu znajduje się popularna dzielnica Harbor, centrum handlowe Kings Avenue oraz rynek owoców i warzyw O Kipos tis Edem.

Mieszkanie ma powierzchnię 171 m². Apartament składa się z dużego pokoju dziennego i trzech sypialni. Z pokoju dziennego wychodzi się na balkon z widokiem na ogród. Każda sypialnia posiada garderobę, a główna sypialnia również prywatną łazienkę.

«Po wejściu do środka, to zalane słońcem mieszkanie naprawdę zaczyna pokazywać swój wyjątkowy charakter» — pisze sprzedający w ogłoszeniu. Charakter widoczny jest w detalach, które są sprytnie wkomponowane w nowoczesny projekt. Całe wnętrze utrzymane jest w spokojnej biało-szarej kolorystyce, którą rozcieńczają jasne obrazy na ścianach i ciemne meble w salonie z jasnymi poduszkami w kolorze musztardowym.

Najważniejszą cechą tego mieszkania, wyróżniającą je spośród wielu innych ofert, jest przepiękny widok na zachód słońca nad morzem z prywatnego tarasu. Taras jest jednak umownie podzielony na dwie części: część zadaszoną i część zewnętrzną.

Roztacza się stąd piękny widok na bujne ogrody i basen. Jak twierdzi sprzedawca, o zmierzchu, gdy ogród i basen rozświetlają się, a sylwetki wierzchołków palm na tle ciemniejącego nieba, widok za oknem przypomina prawdziwy rajski ogród.

Końcowe akcenty, które dodają wyjątkowości tej nieruchomości: pełne tytuły, przydzielony zadaszony parking i prywatne pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 5 m² (wszystkie te elementy są sprzedawane razem z mieszkaniem). W rezultacie apartament staje się jakościową alternatywą dla willi.