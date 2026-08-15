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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Dystrykt Larnaka, Cypr

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Larnaka
1594
Aradipu
690
Oroklini
305
Kiti
165
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4 019 obiektów total found
Willa 4 pokoi w Pervolia, Cypr
Willa 4 pokoi
Pervolia, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 2
W pełni odnowiony 3-Sypialnia Oddzielony Dom w kompleksie Seafront z prywatnym dostępem do p…
$376,600
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$525,102
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 1/4
Contemporary Comfort - apartament 2-osobowy w Larnaca Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczo…
$432,984
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$478,939
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 76 m²
Nowoczesny apartament 2-pokojowe na parterze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w południe …
$392,572
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Pervolia, Cypr
Dom 3 pokoi
Pervolia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 137 m²
Piękne 3 sypialnie willa znajduje się w obszarze Pervolia. Oferuje przestronne strefy mieszk…
$329,490
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie na 1 piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkalnego w południe -…
$259,790
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 197 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$457,058
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Agencja
VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$208,525
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 1 pokój w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Piętro 3
1-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze nowego osiedla w Livadii, Larnaca. Oferuje 53,7 m2 powier…
$282,747
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 128 m²
Piętro 1/4
Contemporary Comfort - apartament 2-osobowy w Larnaca Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczo…
$450,303
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VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Oroklini, Cypr
Dom 3 pokoi
Oroklini, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w ekskluzywnym zagospodarowaniu w południowej części w…
$482,401
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VIDI GROUP
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 195 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$482,517
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$295,815
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Dom 2 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Dom 2 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2
High- End Residential Maisonettes znajduje się w Livadii, Najbardziej prestiżowy obszar w La…
$438,105
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$198,826
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Piętro 1/3
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczone dla …
$421,900
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Penthouse w Aradipu, Cypr
Penthouse
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$461,907
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
Nowoczesny apartament 2-pokojowe na parterze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w południe …
$381,026
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
Piętro 1/4
Contemporary Comfort - apartament 2-osobowy w Larnaca Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczo…
$456,076
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiti, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Piętro 3
$328,579
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie na 2 piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w południe…
$297,893
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$203,676
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiti, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kiti, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 3
$328,579
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Mieszkanie 1 pokój w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Piętro 3
1-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze nowego osiedla w Livadii, Larnaca. Oferuje 52,5 m2 powier…
$271,206
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Mieszkanie 1 pokój w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Larnaka, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2
Nowoczesny 1-pokojowe mieszkanie na 2 piętrze nowoczesnego rozwoju mieszkaniowego w południe…
$317,522
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Mieszkanie 2 pokoi w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Aradipu, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/3
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczone dla …
$269,143
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Mieszkanie 3 pokoi w Dystrykt Larnaka, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dystrykt Larnaka, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
Piętro 3
3-pokojowe mieszkanie na 3 piętrze nowego zabudowy w Livadii, Larnaca. Oferuje 118,8 m2 powi…
$552,799
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Mieszkanie 2 pokoi w Larnaka, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Larnaka, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Piętro 1/4
Contemporary Comfort - apartament 2-osobowy w Larnaca Dwupokojowe mieszkanie jest przeznaczo…
$438,757
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Mieszkanie 1 pokój w Aradipu, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Aradipu, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 106 m²
Piętro 2/6
Contemporary Comfort - 2- Sypialnia Apartament Dwupokojowe mieszkanie łączy przestrzeń, świa…
$189,127
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Typy nieruchomości w Dystrykt Larnaka.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Dystrykt Larnaka, Cypr

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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