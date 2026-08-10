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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Nikozja, Cypr

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Nikozja
1429
Strovolos
429
Nikozja
329
Lakatameia
290
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1 733 obiekty total found
Dom 5 pokojów w Yeri, Cypr
Dom 5 pokojów
Yeri, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 280 m²
Wspaniały dom z ogromnym i pięknym ogrodem w Geri. Dom położony jest w najwyższym punkcie Ge…
$489,893
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Dom 4 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 4 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 237 m²
4- Sypialnia oddzielony dom Apartamenty i przestrzenie mieszkalne Ten zbliżający się 4-poko…
$567,950
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Zbuduj się we współczesnym komforcie w tym 2-pokojowym apartamencie z łazienką prysznic, poł…
$204,443
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Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 177 m²
Piętro 3/3
Oferując hojne przestrzenie mieszkalne i wyjątkowy komfort, trzypokojowe apartamenty doskona…
$533,529
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w jednym z najbardziej uprzywilejowanych obszarów w obszarze…
$332,771
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Mieszkanie 3 pokoi w Latsia, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Nowy kompleks w Latsji z łatwym dostępem do autostrady i centrum miasta, w pobliżu aptek, su…
$271,507
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Dom 5 pokojów w Nikozja, Cypr
Dom 5 pokojów
Nikozja, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 295 m²
Trzypiętrowy dom w Aglantzia w Nikozji. Dom na parterze ma powierzchnię 104m2 i składa się z…
$472,186
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Nowoczesny projekt zlokalizowany w Lakatamia w Nikozji. Projekt składa się z 12 mieszkań. Gł…
$244,996
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 101 m²
Projekt składa się z 2 bloków studio, 1-pokojowe i 2-pokojowe apartamenty i mnóstwo obiektów…
$431,340
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Położony w cichym cul de sac w poszukiwaniu po Strovolos obszarze, ten stylowy 2 + 1 sypialn…
$384,070
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Stylowy projekt zlokalizowany w Engomi w Nikozji. 3 km od ambasady amerykańskiej i rosyjskie…
$588,462
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 257 m²
Liczba kondygnacji 2
Dwuosobowy Apartament Sypialnia - Idealny dla nowoczesnego życia rodzinnego Ten dwupokojowy …
$460,770
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Nowoczesny projekt zlokalizowany w centralnej lokalizacji w Aglantzia w Nikozji. Projekt obe…
$357,619
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 97 m²
Nowoczesne 2-pokojowe mieszkanie w Zakaki, Limassol, w pobliżu MyMall i City of Dreams resor…
$378,161
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Dom 4 pokoi w Tseri, Cypr
Dom 4 pokoi
Tseri, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Dom z 4 sypialniami zbudowany w 2003 roku jest na sprzedaż w Tseri. Składa się z 200 m2 wnęt…
$413,163
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Mieszkanie 2 pokoi w Latsia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Latsia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Unikalna lokalizacja, która naprawdę rozdziela to mieszkanie, oferując wyłączność i urok. Po…
$283,621
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
Przedstawiamy wspaniały nowy rozwój mieszkaniowy położony w jednym z najbardziej wysublimowa…
$348,617
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
Nowoczesny projekt w Engomi w Nikozji. Znajduje się w cichej, mieszkalnej okolicy, w pobliżu…
$312,823
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Położony na pierwszym piętrze małego, ekskluzywnego budynku z zaledwie ośmiu dwóch apartamen…
$333,255
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Willa w Latsia, Cypr
Willa
Latsia, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 198 m²
Ta nowoczesna willa z trzema sypialniami oferuje komfortową i energooszczędną rodzinę mieszk…
$383,285
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Mieszkanie 3 pokoi w Dali, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Dali, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Ten nowo w budowie 3 sypialnia luksusowa rezydencja uosabia nowoczesny design i funkcjonalno…
$366,344
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Dom 5 pokojów w Lakatameia, Cypr
Dom 5 pokojów
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 290 m²
Piękny dom w jednym z najbardziej luksusowych rejonów w Nikozji, w dzielnicy Archanielos. Do…
$767,302
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Mieszkanie 2 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Nowoczesny projekt w okolicy Strovolos. Piękny obszar mieszkalny Nikozji, z łatwym dostępem …
$291,726
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Stan luksusowego budynku z nowoczesnymi 2 i 3 sypialniami. Te luksusowe apartamenty samoobsł…
$1,18M
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
New Modern projekt zlokalizowany w Engomi w Nikozji. Projekt składa się z 3 pięter i 18 apar…
$299,429
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Mieszkanie 3 pokoi w Strovolos, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Strovolos, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Ten piękny apartament 3 sypialnie można znaleźć w spokojnej dzielnicy mieszkalnej w samym se…
$483,991
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Mieszkanie 2 pokoi w Lakatameia, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Lakatameia, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Obecnie w budowie znajdują się dwa wyjątkowe kompleksy apartamentowe, po 21 apartamentów każ…
$257,622
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Mieszkanie 2 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w spokojnej dzielnicy w Aglantzia. Budynek składa się z 5 ap…
$412,178
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Dom 3 pokoi w Yeri, Cypr
Dom 3 pokoi
Yeri, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
3- Sypialnia Ten większy dom oferuje 141 m ² powierzchni wewnętrznej i łącznej powierzchni 2…
$423,936
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VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Nikozja, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Nikozja, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Nowoczesny projekt znajduje się w uprzywilejowanej lokalizacji Nikozji w Acropolis, w cichej…
$458,621
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Typy nieruchomości w Nikozja.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Nikozja, Cypr

z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
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