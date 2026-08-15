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Które obszary Pafosu na Cyprze mają najtańsze nieruchomości na sprzedaż?
Nieruchomości w Pafosie na Cyprze można tanio kupić w rejonach Universal i Zatoka koralowa. Metr kwadratowy mieszkania jest tu wyceniany na 1500–1600 euro. W takiej cenie są domy i mieszkania na sprzedaż na osiedlu.
Czy obcokrajowcy mogą wynajmować zakupione przez siebie obiekty w Pafosie?
Tak, cudzoziemcy mogą wynajmować zakupione przez siebie mieszkania i domy.