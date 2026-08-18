Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr
  3. Protaras
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Protaras, Cypr

;
mieszkania
89
domy
160
249 obiektów total found
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$761,686
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$796,308
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$767,456
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$807,849
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$773,227
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa znajduje się w prestiżowej strefie przybrzeżnej w samym sercu Protary. Will…
$755,172
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 226 m²
Piętro 3
3 Sypialnia Apartament w spokojnej nadmorskiej miejscowości Protaras, ten wyjątkowy projekt …
$2,80M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Aurora Villas to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech l…
$759,359
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,52M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 2
Na sprzedaż przez projekt: ten nowoczesny apartament oferuje 130 m2 powierzchni mieszkalnej,…
$1,60M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 144 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$2,69M
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Projekt znajduje się w popularnym obszarze Pernera, między Kapparis i centrum kurortu turyst…
$690,572
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowe wybrzeże w Pernerze 3 Sypialnia Villa w południe-po Pernera obszarze Protaras, te…
$636,077
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Kosmopolityczna plaża kurort Protaras jest gospodarzem najnowszego ekskluzywnego projektu. P…
$656,338
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech luksusowych 4-pokojowych willi w Pe…
$741,867
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Paralimni, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 2
W pełni odnowiony i urządzony apartament z jedną sypialnią na drugim piętrze kompleksu nad m…
$232,983
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$744,514
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3
Na sprzedaż nowoczesny apartament w budowie, oferujący 100 metrów kwadratowych komfortowej p…
$1,68M
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$731,953
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Boutique mieszkalny rozwój położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów przybrzeżnych…
$758,036
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzy sypialnie oddzielona willa ustawiona na prywatnej działce o powierzchni 368 m2 w ramach…
$744,952
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 214 m²
IMPERIAL JADE VILLAS — Exclusive Five-Bedroom Seaside Villas in Protaras IMPERIAL JADE VI…
$1,68M
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$736,521
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$1,13M
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$747,940
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 149 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,44M
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 2
Odkryj tę luksusową willę z 5 sypialniami położoną zaledwie 500 metrów od plaży i malowniczy…
$880,824
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 415 m²
For sale: exclusive 5-bedroom villas at Alaya Eco Friendly Residence, Cyprus. Set next to…
$1,73M
Zostaw prośbę
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Powierzchnia 168 m²
Opis przedmiotu: Aurora Villas to ekskluzywny projekt mieszkalny składający się z czterech l…
$742,230
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Nils Ott Real Estates
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 374 m²
Wyjątkowa willa z 4 sypialniami - część ekskluzywnej kolekcji 12 luksusowych willi w Protara…
$2,22M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Realting.com
Udać się