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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Paralimni, Cypr

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mieszkania
295
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532 obiekty total found
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$796,308
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Agencja
VIDI GROUP
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Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$773,227
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$767,456
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Agencja
VIDI GROUP
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English, Русский
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$761,686
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Agencja
VIDI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский
Dom 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 242 m²
Nowoczesna willa z trzema sypialniami w południowej części wybrzeża Pernera, Paralimni, Fama…
$807,849
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 3 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
3 Sypialnia Villa w spokojnej okolicy Kapparis, ten ekskluzywny rozwój oferuje doskonałą mie…
$599,953
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Agencja
VIDI GROUP
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 123 m²
Ten luksusowy kompleks łączy w sobie niezrównany komfort i urok wybrzeża, tworząc idealne wa…
$1,43M
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Twoja brama do idyllicznego stylu życia. Położony w spokojnej i sought- after sąsiedztwie, b…
$230,442
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Agencja
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Luksusowy widok na morze Villa w sercu Protaras Harmonijna mieszanka współczesnego designu …
$799,672
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Agencja
VIDI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Kapparis, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 1
Ten wspaniały dwupokojowy apartament na sprzedaż w Kapparis jest doskonałą okazją do zakupu …
$261,720
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Mieszkanie 1 pokój w Kapparis, Cypr
Mieszkanie 1 pokój
Kapparis, Cypr
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/3
Nowoczesny i spokojny apartament jednopokojowy w ParalimniOdkryj idealne połączenie nowoczes…
$160,609
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,14M
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Ten nowoczesny wielofunkcyjny projekt położony w samym sercu Paralimni wyznacza nowy standar…
$329,729
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Trzypokojowa willa z oddzielną sypialnią, umieszczona na prywatnej działce o powierzchni 353…
$741,524
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
4-Sypialnia Villa Willa z czterema sypialniami oferuje przestronny i starannie zaprojektowan…
$807,849
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Ta oszałamiająca willa z 4 sypialniami jest przeznaczona do zapewnienia ostatecznego połącze…
$892,338
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Agencja
VIDI GROUP
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$727,386
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Ten ekskluzywny luksusowy kompleks willi położony jest w prestiżowej nadmorskiej części Pern…
$617,062
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Mieszkanie 3 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 3 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Ta oszałamiająca rezydencja posiada wielopoziomową konstrukcję, z dużą przestrzenią zarówno …
$1,52M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Powierzchnia 138 m²
Opis przedmiotu: Celestial Pernera Villas to butikowy zbiór kolekcji mieszkalnych w obrębie …
$738,805
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 142 m²
Liczba kondygnacji 2
This modern detached villa is ideally located in the prestigious area of Protaras, offering …
$636,829
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Mieszkanie 2 pokoi w Paralimni, Cypr
Mieszkanie 2 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Na sprzedaż dobrze utrzymane mieszkanie na rynku wtórnym o komfortowej powierzchni 90 m2. Te…
$207,406
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 162 m²
Liczba kondygnacji 3
3-pokojowa willa dla dwóch rodzin, znajduje się w nowym kompleksie zaledwie jedenastu piękny…
$548,578
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 369 m²
For sale: spacious 3-bedroom villas in Almaria Villas Phase D, Pernera. Located just 610 …
$730,756
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 154 m²
Liczba kondygnacji 2
Ta nowoczesna, wybudowana willa znajduje się w prestiżowej dzielnicy Protary, oferując wyjąt…
$678,883
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 300 m²
Piękna willa z 5 sypialniami, znajduje się w cichej lokalizacji w Protaras, zaledwie kilka m…
$1,29M
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 290 m²
Oddzielna willa jest w trakcie budowy i znajduje się w prestiżowej dzielnicy Protaras. Ten n…
$1,24M
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Dom 4 pokoi w Paralimni, Cypr
Dom 4 pokoi
Paralimni, Cypr
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Projekt oferuje niezwykłą mieszankę cieszenia się absolutną prywatnością w luksusowych kwate…
$876,491
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Willa w Paralimni, Cypr
Willa
Paralimni, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Doskonała 3 sypialnia willa w Paralimni z pełną własnością. Ta niezwykle przestronna willa z…
$460,175
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Willa w Kapparis, Cypr
Willa
Kapparis, Cypr
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 132 m²
Liczba kondygnacji 2
Ten nowy kompleks willi znajduje się w nadmorskim kurorcie Kapparis, jednym z najbardziej od…
$620,365
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