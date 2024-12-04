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Complejo residencial SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos
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ID: 34965
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/3/26

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  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Umm al-Qaywayn
  • Ciudad
    Um el Kaiwain

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2027
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    9

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

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🌊 SINIYA ISLAND – Una isla natural privada en Umm Al Quwain

Un espectacular destino insular natural de 90 millones de metros cuadrados desarrollado a través de una empresa conjunta con el Gobierno de Umm Al Quwain, que ofrece una mezcla inigualable de vida, naturaleza y privacidad frente a la playa.

Una de las pocas islas naturales de la UAE disponibles para la propiedad de la propiedad de la propiedad, lo que lo hace una oportunidad de inversión realmente rara.

📍 Ubicación de First Coastal

• A 50 minutos de Dubai
• 10 minutos de la isla de Wynn Al Marjan – hogar de la primera estación de casino integrada de Oriente Medio
• Fácil acceso a las principales carreteras que conectan todos los Emiratos del Norte

✨ Project Highlights

• 90 millones de sq.ft isla planificada
• Propietario de propiedad para todas las nacionalidades
• 40+ comodidades de estilo de vida premium
• 4% del Departamento de Tierras pagaderas al final
• Desarrollado en asociación con el Gobierno de la UAQ

🌿 Servicios Resort-Style

Los residentes disfrutarán de un estilo de vida excepcional de la isla con:

🏖 Playas privadas & clubes de playa
⛵ Barcos de yates
🌴 Paseos frente al agua
🏊 Piscinas infinitas
🏋️ Centros de fitness de última generación
🌿 Paisajes y senderos de caza
🚴 Sendas de ciclismo
🧘 Wellness & yoga pavilions
🍽 Waterfront restaurants & cafés
🛍 Retail promenade
🎾 Campos deportivos " Zonas recreativas
👨‍👩‍👧‍👦 Parques familiares & zonas de juego para niños
🏨 Resorts de lujo & hoteles boutique

🏖 Residencias frente a la playa

Selene ← Delphine Silencio Coraline Silencio Aquamarine Silencio Florine Silencio Starline Silencio Pristine Silencio Tranquil

• Apartamentos de 1 a 3 dormitorios de 513 metros cuadrados
• Dúplex de 3 dormitorios

📅 Finalidad: Dec 2027 – Dec 2030

⛵ Residencias Marina

Bayside  Pierside Silencio Yachtside ← Bayfront ← Canalside

Elija entre las vistas al canal sereno, la vida marina vibrante o residencias frente a la bahía diseñadas para un estilo de vida costero refinado.

🏡 Beach Villas Collection

🌴 Villas Palm Grove – Villas frente a la playa independientes rodeadas de exuberante vegetación tropical

🌅 Coral Beach Villas – Villas en primera línea de playa con acceso privado a la playa

• 4-6 habitaciones de 4,900 metros cuadrados

💎 ¿Por qué invertir en Siniya Island?

✅ Una de las raras islas naturales de la UAE disponibles para la propiedad libre
✅ Desarrollo maestro respaldado por el Gobierno
✅ Primera ubicación cerca del centro turístico Wynn
✅ Gran potencial de apreciación del capital
✅ Estilo de vida de isla de lujo a pocos minutos de Dubai

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Um el Kaiwain, Emiratos Árabes Unidos

Calculadora hipotecaria

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Pago mensual
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Pago mensual
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