Complejo residencial SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

🌊 SINIYA ISLAND – Una isla natural privada en Umm Al Quwain

Un espectacular destino insular natural de 90 millones de metros cuadrados desarrollado a través de una empresa conjunta con el Gobierno de Umm Al Quwain, que ofrece una mezcla inigualable de vida, naturaleza y privacidad frente a la playa.

Una de las pocas islas naturales de la UAE disponibles para la propiedad de la propiedad de la propiedad, lo que lo hace una oportunidad de inversión realmente rara.

📍 Ubicación de First Coastal

• A 50 minutos de Dubai

• 10 minutos de la isla de Wynn Al Marjan – hogar de la primera estación de casino integrada de Oriente Medio

• Fácil acceso a las principales carreteras que conectan todos los Emiratos del Norte

✨ Project Highlights

• 90 millones de sq.ft isla planificada

• Propietario de propiedad para todas las nacionalidades

• 40+ comodidades de estilo de vida premium

• 4% del Departamento de Tierras pagaderas al final

• Desarrollado en asociación con el Gobierno de la UAQ

🌿 Servicios Resort-Style

Los residentes disfrutarán de un estilo de vida excepcional de la isla con:

🏖 Playas privadas & clubes de playa

⛵ Barcos de yates

🌴 Paseos frente al agua

🏊 Piscinas infinitas

🏋️ Centros de fitness de última generación

🌿 Paisajes y senderos de caza

🚴 Sendas de ciclismo

🧘 Wellness & yoga pavilions

🍽 Waterfront restaurants & cafés

🛍 Retail promenade

🎾 Campos deportivos " Zonas recreativas

👨‍👩‍👧‍👦 Parques familiares & zonas de juego para niños

🏨 Resorts de lujo & hoteles boutique

🏖 Residencias frente a la playa

Selene ← Delphine Silencio Coraline Silencio Aquamarine Silencio Florine Silencio Starline Silencio Pristine Silencio Tranquil

• Apartamentos de 1 a 3 dormitorios de 513 metros cuadrados

• Dúplex de 3 dormitorios

📅 Finalidad: Dec 2027 – Dec 2030

⛵ Residencias Marina

Bayside  Pierside Silencio Yachtside ← Bayfront ← Canalside

Elija entre las vistas al canal sereno, la vida marina vibrante o residencias frente a la bahía diseñadas para un estilo de vida costero refinado.

🏡 Beach Villas Collection

🌴 Villas Palm Grove – Villas frente a la playa independientes rodeadas de exuberante vegetación tropical

🌅 Coral Beach Villas – Villas en primera línea de playa con acceso privado a la playa

• 4-6 habitaciones de 4,900 metros cuadrados

💎 ¿Por qué invertir en Siniya Island?

✅ Una de las raras islas naturales de la UAE disponibles para la propiedad libre

✅ Desarrollo maestro respaldado por el Gobierno

✅ Primera ubicación cerca del centro turístico Wynn

✅ Gran potencial de apreciación del capital

✅ Estilo de vida de isla de lujo a pocos minutos de Dubai