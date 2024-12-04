Complejo residencial SINIYA ISLAND – A Private Natural Island in the UAE

🌊 SINIYA ISLAND – Una isla natural privada en Umm Al Quwain
Un espectacular destino insular natural de 90 millones de metros cuadrados desarrollado a través de una empresa conjunta con el Gobierno de Umm Al Quwain, que ofrece una mezcla inigualable de vida, naturaleza y privacidad frente a la playa.
Una de las pocas islas naturales de la UAE disponibles para la propiedad de la propiedad de la propiedad, lo que lo hace una oportunidad de inversión realmente rara.
📍 Ubicación de First Coastal
• A 50 minutos de Dubai
• 10 minutos de la isla de Wynn Al Marjan – hogar de la primera estación de casino integrada de Oriente Medio
• Fácil acceso a las principales carreteras que conectan todos los Emiratos del Norte
✨ Project Highlights
• 90 millones de sq.ft isla planificada
• Propietario de propiedad para todas las nacionalidades
• 40+ comodidades de estilo de vida premium
• 4% del Departamento de Tierras pagaderas al final
• Desarrollado en asociación con el Gobierno de la UAQ
🌿 Servicios Resort-Style
Los residentes disfrutarán de un estilo de vida excepcional de la isla con:
🏖 Playas privadas & clubes de playa
⛵ Barcos de yates
🌴 Paseos frente al agua
🏊 Piscinas infinitas
🏋️ Centros de fitness de última generación
🌿 Paisajes y senderos de caza
🚴 Sendas de ciclismo
🧘 Wellness & yoga pavilions
🍽 Waterfront restaurants & cafés
🛍 Retail promenade
🎾 Campos deportivos " Zonas recreativas
👨👩👧👦 Parques familiares & zonas de juego para niños
🏨 Resorts de lujo & hoteles boutique
🏖 Residencias frente a la playa
Selene ← Delphine Silencio Coraline Silencio Aquamarine Silencio Florine Silencio Starline Silencio Pristine Silencio Tranquil
• Apartamentos de 1 a 3 dormitorios de 513 metros cuadrados
• Dúplex de 3 dormitorios
📅 Finalidad: Dec 2027 – Dec 2030
⛵ Residencias Marina
Bayside Pierside Silencio Yachtside ← Bayfront ← Canalside
Elija entre las vistas al canal sereno, la vida marina vibrante o residencias frente a la bahía diseñadas para un estilo de vida costero refinado.
🏡 Beach Villas Collection
🌴 Villas Palm Grove – Villas frente a la playa independientes rodeadas de exuberante vegetación tropical
🌅 Coral Beach Villas – Villas en primera línea de playa con acceso privado a la playa
• 4-6 habitaciones de 4,900 metros cuadrados
💎 ¿Por qué invertir en Siniya Island?
✅ Una de las raras islas naturales de la UAE disponibles para la propiedad libre
✅ Desarrollo maestro respaldado por el Gobierno
✅ Primera ubicación cerca del centro turístico Wynn
✅ Gran potencial de apreciación del capital
✅ Estilo de vida de isla de lujo a pocos minutos de Dubai