Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

de €732,014

89–504 m² 2

Ríndete a: 2026

Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera de ingresos; - protección legal de la transacción; - consulta gratuita; más de 200 oficinas en la Federación de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países. ¡seleccione bienes raíces para su presupuesto y deseos! The Source — es una nueva adición a la cartera del famoso desarrollador Aldar Properties, uno de los desarrolladores líderes en el mercado inmobiliario de Abu Dhabi. Como todos los proyectos de la compañía, el complejo se caracterizará por un diseño impecable, una construcción de alta calidad, diseños reflexivos. La Fuente constará de dos torres separadas: Norte y Sur, ubicadas en la comunidad de Saadiyat Grove, en el Distrito Cultural. En las inmediaciones del proyecto se encuentran el Hogar Familiar Abrahámico y el Museo Nacional Zayed. El complejo residencial Source incluirá una colección de 200 residencias hechas en dos estilos de diseño — oscuro y claro. Todas las residencias incluyen un balcón, un vestidor en el dormitorio principal, un lavadero, un baño, una amplia habitación para el salón/comedor, armarios empotrados en las habitaciones. Infraestructura: Los residentes de The Source tendrán acceso a servicios premium dentro del complejo: varios gimnasios interiores, salas de yoga y meditación, aeróbicos, áreas de juego interiores y abiertas para niños, instalaciones multifuncionales para recreación y entretenimiento, piscina infinita, sauna y sala de vapor. Los residentes pasarán un buen rato en los jardines zen o en la terraza con vistas panorámicas del Museo Nacional Zayed y las fuentes frente a él. Para los amantes del ciclismo, se proporciona estacionamiento especial. Las plantas y restaurantes de F&B operarán en la planta baja del complejo, y Saadiyat Golf Club está a poca distancia. Ubicación: 5 – 15 minutos Abrahamic Family Home, Museo Nacional Zayed, Louvre Abu Dhabi, Colección Saadiyat 20 – 30 minutos Centro Comercial Yas, Ferrari World Abu Dhabi, Parque Nacional del Manglar Oriental, Centro de la Gran Mezquita Sheikh Zayed The Source se convertirá en parte de la comunidad multifuncional de Saadiyat Grove. La comunidad está ubicada en el Distrito Cultural, entre los sitios culturales de fama mundial — Abrahamic Family Home, Museo Nacional Zayed, Louvre Abu Dhabi. Sheikh Khalifa Bin Zayed Street está a poca distancia en coche, gracias al acceso a esta carretera, los residentes del complejo son libres de llegar a cualquier lugar de la capital de los Emiratos Árabes Unidos. El aeropuerto internacional de Abu Dhabi está a media hora de distancia. Los parques de recreación y entretenimiento de Yas Island se encuentran a 20 minutos en coche. La Reserva Natural del Parque Nacional del Manglar Oriental no tomará más de 25 minutos. ¡Con mucho gusto responderemos a todas sus preguntas, llame o escriba!