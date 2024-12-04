Complejo residencial New complex of furnished apartments DGM Vision with swimming pools, a kindergarten and panoramic views, Jumeirah Garden City, Dubai, UAE

DGM La visión no es sólo un edificio, sino que el estilo de vida cuidadosamente pensado en la prestigiosa ubicación de Jumeirah Garden City, donde la comodidad moderna, la infraestructura de alto nivel y la proximidad a los puntos clave de la ciudad están armoniosamente integrados. El complejo incluye apartamentos totalmente amueblados con 1-2 dormitorios. Las residencias están llenas de luz, que llena espaciosas habitaciones a través de ventanas de suelo a techo. Los techos con una altura de 3,5 metros crean la sensación de libertad, y las ventanas ofrecen impresionantes vistas de Dubai, donde el paisaje urbano se combina con las vistas de los paisajes naturales.

Cada elemento es pensado para el último detalle aquí: desde acabados refinados de pasillos y pasillos hasta muebles premium y electrodomésticos incorporados. En la planta baja y en el techo de los apartamentos, hay piscinas privadas, permitiendo disfrutar de la recreación sin salir de su casa. El sistema "Smart Home" garantiza la máxima comodidad y seguridad, y servicio de conserjería, servicio de limpieza opcional e incluso un kindergarten en casa convierte su vida en una muestra de conveniencia moderna.

La infraestructura de clase mundial está disponible para los residentes de DGM Vision: un gimnasio con equipo moderno y práctica individual, una piscina para recreación del mediodía, una sala de estar cubierta con vistas panorámicas a los atardeceres y la ciudad iluminada por la noche. Camina por callejuelas verdes de Jumeirah Garden City, cerca de tiendas, restaurantes y lugares culturales crean la atmósfera, donde es fácil combinar la vida urbana activa con aislamiento y comodidad.

Amenities:

ventanas de suelo a techo

techos altos (3,5 m)

piscinas

Sistema "Smart Home"

servicio de conserjería

limpieza

kindergarten

moderno gimnasio

azotea con vistas panorámicas

proximidad al metro, el centro de la ciudad y la playa

Terminación - 4o trimestre de 2025.

Plan de pago: 20/80

Características de los planos

Apartamentos totalmente amueblados

Ubicación e infraestructura cercana

Ubicación perfecta: a solo 5 minutos del famoso Museo del Futuro, a 7 minutos de Centro y Bahía de Negocios, a 10 minutos de Jumeirah Beach y a poca distancia de la estación de metro World Trade Center hacen de esta ubicación ideal tanto para la vida privada como para alquiler corto de alto rendimiento.