Complejo residencial Al Haseen Residences 6

Residencias Al Haseen 6 - cómoda vida urbana, arquitectura funcional e infraestructura desarrollada de Dugasta Properties.



Al Haseen Residences 6 es un nuevo complejo residencial moderno de Dugasta Properties, situado en la zona estratégicamente importante de Dubai Industrial City, junto a los grupos de rápido crecimiento de Dubai South y Expo City.



Instalaciones e infraestructura

Los residentes de Al Haseen Residences 6 tienen acceso a servicios básicos pero de calidad:



- piscina al aire libre,

- sala de fitness totalmente equipada,

- patio,

- zonas verdes de paisaje,

- estacionamiento,

- Seguridad de las 24 horas.



La infraestructura se centra en la comodidad cotidiana, un estilo de vida tranquilo y un ambiente familiar.



Localización y accesibilidad al transporte

El proyecto se encuentra cerca de las áreas industriales y logísticas, lo que proporciona comodidad para los empleados en Dubai Sur y DIC.



Tiempo de viaje a lugares clave:



- 10 minutos para Expo City Dubai

12 minutos para el aeropuerto internacional de Al Maktoum

20-25 minutos a Jebel Ali, Dubai Marina y Jumeirah Golf Estates

Fácil acceso a Sheikh Mohammed Bin Zayed Road y Emirates Road.



Esta ubicación hace que el complejo sea atractivo tanto para los residentes como para los inquilinos que trabajan en las principales zonas comerciales del sur de Dubai.



Contacte ahora para obtener una presentación de Al Haseen Residences 6, explore los diseños y seleccione una instalación líquida en el área de Dubai Industrial City de rápido crecimiento.