Complejo residencial Al Haseen Residences 6

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$181,770
;
6
Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Monolítico
    2027
    Con acabado
    9

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Residencias Al Haseen 6 - cómoda vida urbana, arquitectura funcional e infraestructura desarrollada de Dugasta Properties.

Al Haseen Residences 6 es un nuevo complejo residencial moderno de Dugasta Properties, situado en la zona estratégicamente importante de Dubai Industrial City, junto a los grupos de rápido crecimiento de Dubai South y Expo City.

Instalaciones e infraestructura
Los residentes de Al Haseen Residences 6 tienen acceso a servicios básicos pero de calidad:

- piscina al aire libre,
- sala de fitness totalmente equipada,
- patio,
- zonas verdes de paisaje,
- estacionamiento,
- Seguridad de las 24 horas.

La infraestructura se centra en la comodidad cotidiana, un estilo de vida tranquilo y un ambiente familiar.

Localización y accesibilidad al transporte
El proyecto se encuentra cerca de las áreas industriales y logísticas, lo que proporciona comodidad para los empleados en Dubai Sur y DIC.

Tiempo de viaje a lugares clave:

- 10 minutos para Expo City Dubai
12 minutos para el aeropuerto internacional de Al Maktoum
20-25 minutos a Jebel Ali, Dubai Marina y Jumeirah Golf Estates
Fácil acceso a Sheikh Mohammed Bin Zayed Road y Emirates Road.

Esta ubicación hace que el complejo sea atractivo tanto para los residentes como para los inquilinos que trabajan en las principales zonas comerciales del sur de Dubai.

Contacte ahora para obtener una presentación de Al Haseen Residences 6, explore los diseños y seleccione una instalación líquida en el área de Dubai Industrial City de rápido crecimiento.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas
Ocio

