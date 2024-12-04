Piso en edificio nuevo Apartamentos con Impresionantes Vistas de la Ciudad en Meydan, Dubái

  1. Realting.com
Apartamentos con Impresionantes Vistas de la Ciudad en Meydan, Dubái

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,31M
;
16
ID: 27791
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Número de plantas
    Número de plantas
    69

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina

Sobre el complejo

Apartamentos con Vistas de la Ciudad y Pago a Plazos en Meydan, Dubái

Meydan, Dubái, es un área prestigiosa y en rápido crecimiento conocida por su estilo de vida lujoso, infraestructura de clase mundial y vibrante comunidad. Es hogar de la icónica pista de carreras Meydan, donde se lleva a cabo el famoso Dubai World Cup, y la zona combina sin esfuerzo el deporte, el ocio y la vida lujosa. Meydan ofrece una amplia gama de desarrollos residenciales de alta calidad, hoteles de lujo y modernos espacios comerciales, lo que lo convierte en un destino ideal tanto para inversores como para propietarios de viviendas. Con su cercanía al centro de Dubái, impresionantes vistas del horizonte y acceso a instalaciones de primer nivel, Meydan es un símbolo de elegancia moderna y sofisticada vida urbana en el corazón de la ciudad.

Los apartamentos en venta en Meydan, Dubái están perfectamente ubicados en la carretera principal Al Khor, lo que ofrece conexiones fluidas a destinos clave en la ciudad. El proyecto se encuentra a solo 5 minutos del Santuario de Vida Silvestre Ras Al Khor, a 10 minutos de la pista de carreras Meydan y escuelas internacionales, a 12 minutos del Aeropuerto Internacional de Dubái y Business Bay, a 15 minutos del Dubai Mall, Burj Khalifa y el centro de Dubái, Dubai Frame y Dubai Opera, y a 25 minutos de Palm Jumeirah.

El proyecto es una obra maestra arquitectónica que se eleva 69 pisos y combina armoniosamente un diseño moderno y refinado con la tranquilidad de la naturaleza, ofreciendo un estilo de vida lujoso en el corazón de Dubái. El diseño exterior presenta una arquitectura elegante y moderna complementada por grandes fachadas de vidrio que ofrecen una vista panorámica impresionante del horizonte de Dubái, el Santuario de Vida Silvestre Ras Al Khor y aguas tranquilas. La desarrollo cuenta con una variedad de instalaciones de clase mundial, incluida una piscina en la azotea tipo resort con una plataforma de observación de 270°, un área de recreo exclusiva en el nivel del podio y un club de última generación. Los entusiastas del fitness y el bienestar pueden disfrutar de un gimnasio completamente equipado, un área de CrossFit al aire libre, plataformas para yoga y meditación, así como una pista para correr y andar en bicicleta. Para el ocio, los residentes tienen acceso a un campo de golf de 18 hoyos, canchas de pádel, tenis de mesa y una zona de juegos especial para jóvenes con entretenimiento de realidad virtual. Las familias pueden disfrutar de la máxima comodidad con parques infantiles, un club infantil y espacios amigables para mascotas. El proyecto también ofrece un lujoso salón de negocios, una biblioteca, salas de cine privadas y espacios de trabajo compartido, lo que garantiza un equilibrio perfecto entre trabajo y vida personal. El entorno al aire libre se enriquece con exuberantes céspedes verdes, un área de barbacoa y comedor al aire libre, así como tranquilos espacios para sentarse, creando un refugio pacífico en la vibrante ciudad. Ubicado en un lugar privilegiado con fácil acceso a destinos clave, este desarrollo redefine la vida urbana de lujo con una mezcla inigualable de elegancia, confort y comodidad.

El proyecto ofrece una exquisita colección de apartamentos de 1, 2, 3 y 4 habitaciones, diseñados y completamente amueblados para elevar la vivienda moderna con una elegancia y funcionalidad inigualables. Cada hogar está cuidadosamente diseñado con interiores de alta calidad, con armarios empotrados que ofrecen amplio espacio de almacenamiento y una estética moderna y elegante. Las cocinas están equipadas con electrodomésticos de primera calidad, asegurando tanto estilo como comodidad para los residentes. Las grandes ventanas de piso a techo inundan el interior de luz natural y ofrecen vistas excepcionales del horizonte de Dubái, el Santuario de Vida Silvestre Ras Al Khor y aguas tranquilas. Las amplias distribuciones integran sin esfuerzo las áreas de vivienda, comedor y entretenimiento, creando una atmósfera refinada y acogedora. Los apartamentos cuentan con superficies de alta calidad, incluidos elegantes pisos, encimeras premium y iluminación personalizada que añaden un toque de lujo. Los baños cuidadosamente diseñados están equipados con grifería elegante, modernos lavabos y lujosas duchas de lluvia, mejorando la experiencia general de confort y relajación. La automatización del hogar inteligente mejora aún más la experiencia de vivienda, con un control fluido sobre la iluminación, la temperatura y la seguridad. Cada detalle está seleccionado para encarnar una funcionalidad refinada y una sensación de exclusividad, redefiniendo la vivienda contemporánea en Dubái.


DXB-00204

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
