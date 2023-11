Sarja, Emiratos Árabes Unidos

de €125,941

42 m² 2

Ríndete a: 2025

Bienes raíces extranjeros desde 40,000 $. CONSULTA GRATUITA. AYUDA PARA RECIBIR EL ESTATUS DE RESIDENTE. ¡Le ayudaremos a elegir un objeto GRATIS, organizar un trato seguro con el desarrollador! - bienes inmuebles exclusivos; - asistencia en la organización de la mudanza; - ingresos anuales de inversión de hasta el 20%; - garantía financiera de ingresos; - protección legal de la transacción; - consulta gratuita; más de 200 oficinas en la Federación de Rusia, los Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros países. ¡seleccione bienes raíces para su presupuesto y deseos! Al Mamsha — complejo ubicado en Muwaileh en Sharjah. Se ofrecen apartamentos de 1 a 3 dormitorios y estudios con balcón o terraza. Los apartamentos tienen ventanas panorámicas de doble acristalamiento, hay vestidores, comedores, amplios baños con plomería de clase alta. Los balcones ofrecen magníficas vistas del horizonte. Los residentes de Al Mamsha tendrán acceso a servicios como: - sistema de acondicionamiento central; - lobby; - ascensores de servicio; - gimnasio; - piscina; - parques infantiles; - zonas verdes; - zona de barbacoa; - café; - protección del territorio durante todo el día; - videovigilancia durante todo el día; - acceso a Internet; - TV por cable/satélite; - ATM; - servicios de conserjería todo el día. Ubicación: La parada de transporte público más cercana en la mezquita de City Al Falah se encuentra a 5 minutos a pie. El complejo está rodeado de instituciones educativas. La Universidad de Sharjah se encuentra a 10 minutos en coche. Puedes llegar a la Academia de Policía de Sharjah en la misma cantidad de tiempo. Tomará 10 minutos llegar a la Facultad de Medicina — Universidad de Sharjah. El centro comercial Zero 6 by Alef se encuentra a 7 minutos en coche de Al Mamsha Souks. Los residentes pueden viajar a Nesto Hypermarket, que se encuentra a 5 minutos en coche, para comer y artículos para el hogar. Durante 5 minutos de Al Mamsha Souks, puede tomar el iGrab Café Sharjah. En 15 minutos, los residentes podrán llegar a Tea Time Cafe. Otro OLD CAF SHJ está a 10 minutos a pie. Para paseos al aire libre, Al Qasimia University Main Gate es genial. Se encuentra a 5 minutos en coche. El aeropuerto internacional Ras Al Khaimah se encuentra a 50 minutos en coche. Contaremos todas las complejidades de adquirir bienes raíces en los EAU. ¡Escribe o llama, responde todas tus preguntas!