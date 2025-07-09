Complejo residencial Jumeirah Lakes Towers

El complejo residencial de 66 plantas se encuentra en JLT, una de las zonas más prestigiosas de Dubai, con vistas pintorescas del campo de golf esmeralda, lagos y exuberantes prados verdes. La arquitectura del complejo y la fachada acristalada no dejará a nadie indiferente. Vale la pena mirar hacia abajo en la ciudad; te sentirás alto en las nubes. En el techo del complejo hay una zona de salón de diseño bajo el cielo abierto con una piscina infinita, un lugar ideal para relajarse en cojines suaves y sentir energía positiva. Las residencias en el complejo están diseñadas para maximizar la luz natural durante todo el día.



El complejo ofrece residencias llave en mano:

1 habitación de 81 m2 / Precio desde $517,500

1,5 dormitorios de 96 m2 / Precio desde $550.000

2 dormitorios desde 132 m2 / Precio desde $734,500

2.5 dormitorios de 127 m2 / Precio desde $725,000

3 dormitorios de 166 m2 / Precio desde $1,009,500



Servicios de proyectos

Tiendas

Parque infantil al aire libre

BBQ & Lounge areas

Gimnasio de aire abierto y sala de yoga

Piscinas

Piscina para niños

Jacuzzi

Indoor patio

Indoor gimnasio

Sala de vapor & Sauna

Locker rooms

El barrio Jumeirah Lakes Towers (JLT) se encuentra en Dubai y es conocido por sus edificios de altura rodeados de lagos artificiales. JLT cuenta con una variedad de propiedades residenciales y comerciales como apartamentos, oficinas, tiendas y restaurantes, lo que lo convierte en un lugar pintoresco y vibrante. La zona también tiene una infraestructura bien desarrollada y enlaces de transporte convenientes, lo que hace que sea un lugar atractivo para vivir y hacer negocios. JLT también tiene muchos parques, zonas de senderismo y paseos marítimos, creando un ambiente cómodo para un estilo de vida activo.