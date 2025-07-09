  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  Complejo residencial Jumeirah Lakes Towers

Complejo residencial Jumeirah Lakes Towers

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$517,500
* El precio es referencial
según el tipo de cambio. 16/4/25
;
9
ID: 25428
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 4/3/26

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái
  • Dirección
    First Al Khail Street
  • Metro
    Jumeirah Lakes Towers (~ 800 m)

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    66

Sobre el complejo

El complejo residencial de 66 plantas se encuentra en JLT, una de las zonas más prestigiosas de Dubai, con vistas pintorescas del campo de golf esmeralda, lagos y exuberantes prados verdes. La arquitectura del complejo y la fachada acristalada no dejará a nadie indiferente. Vale la pena mirar hacia abajo en la ciudad; te sentirás alto en las nubes. En el techo del complejo hay una zona de salón de diseño bajo el cielo abierto con una piscina infinita, un lugar ideal para relajarse en cojines suaves y sentir energía positiva. Las residencias en el complejo están diseñadas para maximizar la luz natural durante todo el día.


El complejo ofrece residencias llave en mano:

  • 1 habitación de 81 m2 / Precio desde $517,500
  • 1,5 dormitorios de 96 m2 / Precio desde $550.000
  • 2 dormitorios desde 132 m2 / Precio desde $734,500
  • 2.5 dormitorios de 127 m2 / Precio desde $725,000
  • 3 dormitorios de 166 m2 / Precio desde $1,009,500


Servicios de proyectos

  • Tiendas
  • Parque infantil al aire libre
  • BBQ & Lounge areas
  • Gimnasio de aire abierto y sala de yoga
  • Piscinas
  • Piscina para niños
  • Jacuzzi
  • Indoor patio
  • Indoor gimnasio
  • Sala de vapor & Sauna
  • Locker rooms
  • Jacuzzi

El barrio Jumeirah Lakes Towers (JLT) se encuentra en Dubai y es conocido por sus edificios de altura rodeados de lagos artificiales. JLT cuenta con una variedad de propiedades residenciales y comerciales como apartamentos, oficinas, tiendas y restaurantes, lo que lo convierte en un lugar pintoresco y vibrante. La zona también tiene una infraestructura bien desarrollada y enlaces de transporte convenientes, lo que hace que sea un lugar atractivo para vivir y hacer negocios. JLT también tiene muchos parques, zonas de senderismo y paseos marítimos, creando un ambiente cómodo para un estilo de vida activo.

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 81.4
Precio por m², USD 6,357
Precio del apartamento, USD 517,500

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Cuidado de la salud
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual

Novedades para desarrolladores

09.07.2025
Inversiones en bienes raíces comerciales en Batumi: cómo crear un ecoproyecto innovador con alta rentabilidad
15.04.2025
Mercado inmobiliario de Georgia en 2025: análisis de crecimiento, inversiones y rentabilidad — experto
Todas las noticias inmobiliarias
