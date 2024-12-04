Complejo residencial Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Sobha Hartland II es la comunidad principal más cercana al centro de Dubai, con vistas al Santuario Ras Al Khor Wildlife, Creek Harbour, y al skyline del centro 🏙️🌿

Difundido en 8 millones de pies cuadrados, la comunidad ofrece:

🏗️ 13 torres altas – apartamentos de 1 a 4 dormitorios

🏡 122 Villas – 5 & 6 dormitorios + 11 exclusivas villas de 7 habitaciones en el corazón de la comunidad

💚 1 millón de metros cuadrados de espacios verdes ajardinados +10.000 árboles

🌊 3 lagunas de cristal

🎯 40+ Amenities de la clase mundial

🏫 International School, 🕌 3 Mezquitas, 🏢 Corporate Office, 🛍️ Centro comercial con venta al por menor a nivel de podio

📅 Tiempo de entrega:

* Villas: Dec 2025 & 2026

* Riverside Crescent Towers: 2027

* Colección Skyscape: 2028

* Residencias Skyvue: 2029

* Skyvue Altier (The Last Launch) – 77 Pisos ← Burj Khalifa View: June 2030

Una comunidad totalmente integrada donde el lujo se mezcla con la naturaleza, a pocos minutos del centro de Dubai 🌆✨

Burj Khalifa, Dubai Mall-12 minutos en coche

Ras Al Khor Vida Silvestre Santuario-5 minutos

Dubai Creek Puerto-8 minutos

Dubai Healthcare City - 8 minutos

DXB Aeropuerto Internacional-20 minutos

DWC Al Maktoum International Airport-35 min



💳 Plan de pago: 60/40

60% durante la construcción

40% de terminación