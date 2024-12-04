  1. Realting.com
Complejo residencial Sobha Hartland II-master community in 10min from Downtown Dubai

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
$514,000

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

    Clase de confort
  • Año de construcción
  • Opciones de acabado
  • Número de plantas
Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online
  • Transacción remota

Sobre el complejo

Sobha Hartland II es la comunidad principal más cercana al centro de Dubai, con vistas al Santuario Ras Al Khor Wildlife, Creek Harbour, y al skyline del centro 🏙️🌿

Difundido en 8 millones de pies cuadrados, la comunidad ofrece:
🏗️ 13 torres altas – apartamentos de 1 a 4 dormitorios
🏡 122 Villas – 5 & 6 dormitorios + 11 exclusivas villas de 7 habitaciones en el corazón de la comunidad
💚 1 millón de metros cuadrados de espacios verdes ajardinados +10.000 árboles
🌊 3 lagunas de cristal
🎯 40+ Amenities de la clase mundial
🏫 International School, 🕌 3 Mezquitas, 🏢 Corporate Office, 🛍️ Centro comercial con venta al por menor a nivel de podio

📅 Tiempo de entrega:
* Villas: Dec 2025 & 2026
* Riverside Crescent Towers: 2027
* Colección Skyscape: 2028
* Residencias Skyvue: 2029
* Skyvue Altier (The Last Launch) – 77 Pisos ← Burj Khalifa View: June 2030

Una comunidad totalmente integrada donde el lujo se mezcla con la naturaleza, a pocos minutos del centro de Dubai 🌆✨
Burj Khalifa, Dubai Mall-12 minutos en coche
Ras Al Khor Vida Silvestre Santuario-5 minutos
Dubai Creek Puerto-8 minutos
Dubai Healthcare City - 8 minutos
DXB Aeropuerto Internacional-20 minutos
DWC Al Maktoum International Airport-35 min

💳 Plan de pago: 60/40
60% durante la construcción
40% de terminación

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
