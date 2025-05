Complejo residencial New S1LVA PARK Residence with swimming pools close to a school, in the green area of JVT, Dubai, UAE

S1LVA PARK es un nuevo proyecto residencial inspirado en la naturaleza. El complejo se encuentra en una de las zonas más verdosas de Dubai - Jumeirah Village Triangle (JVT), donde el silencio, la coziness y el aire fresco se combinan con fácil acceso a todas las instalaciones urbanas. El nombre del proyecto "silva" traducido del latín es "forest", reflejando el concepto de armonía con la naturaleza.

El complejo ofrece estudios y apartamentos elegantes y confortables con 1-2 dormitorios. Amplias instalaciones, el vestíbulo moderno, el gimnasio, piscinas e infraestructura familiar hacen del proyecto el lugar ideal para la vida. Áreas de juego de niños y áreas de senderismo entre vegetación subrayan el enfoque del proyecto en las familias.

El proyecto combina naturaleza, estética y funcionalidad - date up to reserve an apartments at the best price as soon as today.

Amenities:

piscina

piscina infantil

sala de juegos para niños

moderno gimnasio

vestíbulo y zona de espera

parque infantil

Terminación - 1o trimestre de 2027.

Plan de pago

60/40%

Opción: 70/30% durante 20 meses

Dubai Miracle Garden - 9 minutos

Palm Jumeirah - 22 minutos.

Campo de golf - 15 minutos

Escuela - 2 minutos

Mall of the Emirates - 15 minutos

Dubai Hills Mall - 17 minutos

Ubicación e infraestructura cercana