Complejo residencial The Symphony

La sinfonía es un plástico arquitectónico de Zaha Hadid Architects y la comodidad premium de Imtiaz Developments en Meydan Horizon!



La Sinfonía es un complejo residencial y comercial único por Imtiaz Developments, creado en colaboración con los legendarios Zaha Hadid Architects. El proyecto se encuentra en la zona estratégicamente importante de Meydan Horizon y es una combinación armoniosa de exclusividad arquitectónica, residencias premium y espacios de oficina Grade A.



Instalaciones e infraestructura

La Sinfonía crea un entorno de estilo de vida completo que combina los procesos recreativos, deportivos y de trabajo:



- piscina,

- Zonas de fitness,

- Clubhouse para residentes,

biblioteca y espacios de salón,

- áreas de recreación y terrazas ajardinadas,

- locales para reuniones y negociaciones,

- salones de negocios y espacios de trabajo.



Este complejo apoya un estilo de vida híbrido moderno: vivir, trabajar y relajarse en un solo lugar.



Ubicación.

El proyecto se encuentra en la zona prometedora de Meydan Horizon, proporcionando acceso rápido a los puntos clave de la ciudad:



A pocos minutos del centro de Dubai,

- Salida rápida a Business Bay,

- conexión conveniente con Green Line Metro,

Está cerca de Ras Al Khor y las principales carreteras de Dubai.



La ubicación hace que el complejo sea conveniente tanto para vivir como para negocios.



