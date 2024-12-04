  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  3. Dubái
  4. Complejo residencial The Symphony

Complejo residencial The Symphony

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$544,600
;
24
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 33025
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/12/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2029
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    40

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Ascensor

Además

  • Transacción remota

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Русский Русский

La sinfonía es un plástico arquitectónico de Zaha Hadid Architects y la comodidad premium de Imtiaz Developments en Meydan Horizon!

La Sinfonía es un complejo residencial y comercial único por Imtiaz Developments, creado en colaboración con los legendarios Zaha Hadid Architects. El proyecto se encuentra en la zona estratégicamente importante de Meydan Horizon y es una combinación armoniosa de exclusividad arquitectónica, residencias premium y espacios de oficina Grade A.

Instalaciones e infraestructura
La Sinfonía crea un entorno de estilo de vida completo que combina los procesos recreativos, deportivos y de trabajo:

- piscina,
- Zonas de fitness,
- Clubhouse para residentes,
biblioteca y espacios de salón,
- áreas de recreación y terrazas ajardinadas,
- locales para reuniones y negociaciones,
- salones de negocios y espacios de trabajo.

Este complejo apoya un estilo de vida híbrido moderno: vivir, trabajar y relajarse en un solo lugar.

Ubicación.
El proyecto se encuentra en la zona prometedora de Meydan Horizon, proporcionando acceso rápido a los puntos clave de la ciudad:

A pocos minutos del centro de Dubai,
- Salida rápida a Business Bay,
- conexión conveniente con Green Line Metro,
Está cerca de Ras Al Khor y las principales carreteras de Dubai.

La ubicación hace que el complejo sea conveniente tanto para vivir como para negocios.

Contacte ahora para obtener una presentación de The Symphony, explore los diseños y elija una residencia o espacio comercial en uno de los proyectos más arquitectónicomente significativos de Meydan Horizon.

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Tiendas de comestibles
Alimentación

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Cote d Azur Hotel
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$1,04M
Edificio de apartamentos Sky Residences at Expo City
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$540,317
Complejo residencial New residential complex Skyrise with a beach, swimming pool and a golf course close to Burj Khalifa, Business Bay, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$369,035
Barrio residencial Verdana
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Precio en demanda
Complejo residencial Starting from $111,400
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$112,000
Está viendo
Complejo residencial The Symphony
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$544,600
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Mostrar todo Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Complejo residencial Mercedes Benz Places by Binghatti
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$2,77M
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 54
Mercedes Benz Lugares de Binghatti es un complejo residencial exquisito situado en el corazón vibrante de Dubai. Este lujoso edificio de apartamentos es una colaboración entre Binghatti, un reconocido desarrollador inmobiliario, y Mercedes-Benz, la prestigiosa marca de coches de lujo. Torren…
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Pro Part Недвижимость L.L.C.
Idiomas hablados
English, Русский, Українська
Complejo residencial Hatimi Residences
Complejo residencial Hatimi Residences
Complejo residencial Hatimi Residences
Complejo residencial Hatimi Residences
Complejo residencial Hatimi Residences
Mostrar todo Complejo residencial Hatimi Residences
Complejo residencial Hatimi Residences
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$643,836
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 9
Agencia
DDA Real Estate
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
DDA Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Complejo residencial New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE
Mostrar todo Complejo residencial New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE
Complejo residencial New Esplora Residence with a swimming pool, green and lounge areas, JVC, Dubai, UAE
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$209,880
Esplora - el nombre, inspirado en la esencia italiana de explorar y apuntar a la belleza, refleja idealmente la filosofía de este proyecto único. Situado en el corazón de la zona dinámica de Jumeirah Village Circle, el proyecto no es sólo un complejo residencial, sino un espacio cuidadosamen…
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Emiratos Árabes Unidos
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
04.12.2024
Hipoteca en Dubai para no residentes. Cómo comprar bienes raíces a crédito
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
17.10.2024
Herencia de bienes y bienes inmuebles en los EAU
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
02.10.2024
Programa de jubilación en Dubai. Cómo obtener una visa de jubilación de Dubai
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
26.02.2024
Construido en Dubái el rascacielos horizontal The Link
Mostrar todas las publicaciones