Dubái, Emiratos Árabes Unidos

de €491,718

66–149 m² 2

Ríndete a: 2026

Bienes raíces en Dubai con pleno apoyo legal. Asistencia en la transferencia de fondos. Selección gratuita de bienes inmuebles. - Comisión para nuestros clientes 0% ( la comisión es pagada por el desarrollador ); - Gestión inmobiliaria gratuita; - Entrega sin intereses por hasta 7 años; - Solo corredores experimentados; - Soporte completo de transacciones; - Protección legal de la transacción; - Experiencia laboral de más de 15 años; - Asistencia para obtener residencia y reubicación; - Compensación del 50% del deber estatal; - Corredores en la Federación de Rusia, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Turquía, Tailandia, Bielorrusia, Kazajstán y otros países; - Mostramos el objeto en persona o en línea; - ¡Un socio privilegiado de más de 50 desarrolladores en todo el mundo! Oceano — proyecto residencial premium de The Luxe Developers en la isla Al Marjan en Ras al-Khaimah. El complejo con vistas al Golfo Arábigo consistirá en dos rascacielos gemelos de 17 pisos con fachadas de vidrio y marcos minimalistas. Habrá una fuente en cascada a la entrada de Oceano. El complejo — 206 unidades residenciales: apartamentos con 1 – 4 dormitorios, seis áticos de dos niveles y dos villas con cielo. Área inmobiliaria — desde 66 metros cuadrados. ma 2,056 metros cuadrados. Los interiores futuristas de Oceano integrarán la tecnología inteligente « ». El complejo de élite tendrá servicios de primera clase: - playa privada; - muelle; - SPA; - gimnasio; - una piscina con vistas al Golfo Arábigo; - salón privado; - un salón de cigarros; - una piscina con terraza para relajarse; - puntos de venta. Ubicación: En Oceano, puede disfrutar de un estilo de vida de spa gracias a establecimientos de F&B y hoteles de lujo a poca distancia. Entre ellos se encuentran — The Market, Neo Sky Bar, Movenpick Resort Al Marjan Island, DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island, etc. Hay un supermercado ZOOM a pocos pasos de distancia. Las instalaciones de infraestructura social se encuentran a 10 minutos: - Centro médico RAK Al Jazeera; - Centro médico RAK Al Hamra; - Al Hamra Mall; - Leptis Hypermarket Al Hamra; - Academia RAK — Escuela Británica Al Hamra — BSH. ¡Con mucho gusto responderemos todas sus preguntas, llame o escriba!