Complejo residencial Breva

Breva es un estilo de vida premium con vistas al mar, tecnología innovadora e infraestructura de resort de AYS Developers en Dubai Islands.



Breva es un moderno complejo residencial premium de AYS Developers, situado en el corazón del prometedor cluster costero de Dubai Islas.



Instalaciones y estilo de vida

El complejo ofrece un amplio conjunto de comodidades premium:



- piscina infinita con agua de mar en el techo con vistas al mar y puerto de yates,

- Piscina a nivel de podio,

- gimnasio moderno,

- El cine de Bose Acústica,

- áreas para yoga y meditación,

- área de juegos infantiles,

- sala de juntas,

Espacios BBQ y áreas recreativas.



Cada elemento de la infraestructura tiene por objeto crear un estilo de vida de resort dentro de la residencia.



Ubicación - el centro de Dubai Islands

La ubicación estratégica hace que el proyecto sea conveniente tanto para la vida como para la inversión:



- 10 minutos a la estación de metro Gold Souq

20 minutos para el aeropuerto internacional de Dubai y el centro de Dubai

- 18 minutos a Dubai World Trade Center

- 22 minutos a The Dubai Frame,

- 33 minutos a Business Bay.



Las Islas de Dubai se están desarrollando como un nuevo centro de estilo de vida costero con playas, puertos deportivos, grupos F plagaB y atracciones turísticas, lo que aumenta el potencial a largo plazo del proyecto.



Contacte ahora para obtener una presentación de Breva, explore los diseños y elija una residencia en uno de los proyectos más avanzados y elegantes de Dubai Islands de AYS Developers.