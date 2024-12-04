  1. Realting.com
  2. Emiratos Árabes Unidos
  Complejo residencial Starting from $111,400

Complejo residencial Starting from $111,400

Dubái, Emiratos Árabes Unidos
de
$112,000
;
20
ID: 28017
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 17/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Dubái

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase económica
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2028
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    5

Sobre el complejo

🖼 Una oportunidad súper única para los inversores

Empezando desde $111,400

Alto potencial de crecimiento del capital + renta estable desde el primer día!
Ideal para alquileres a largo plazo o diarios, con la oportunidad de recibir 8% anual inmediatamente, incluso durante la fase de construcción.

SAMANA HILLS 3

Proyecto Resort con piscinas privadas en cada unidad
Dubai Industrial City (cerca de Dubai South / Expo City)

Las dos fases anteriores se agotaron en unas horas
Trendy, producto moderno con factor de wow máximo y entrada mínima

Más de 40 AMENITIES EN EL COMPLEX:

– Piscinas privadas en cada unidad
– Piscina infinita, jacuzzi, zonas de barbacoa
– Interior y gimnasio al aire libre
– Cine al aire libre
– Piscina infantil, parque infantil
– Áreas de salón, asientos hundidos, balcones
– Ventanas panorámicas, interiores de diseño

PRINCIPALES (con pago 100% + ROI 8%/año × 3 años)

Estudio de AED 409,200 (~USD 111,400)

~422 pies cuadrados (~39 metros cuadrados)
Con piscina privada
El precio incluye ingresos anticipados por 3 años de alquiler por 8%/año Anastasia & Invest Dubai: Otras opciones:
— AED 465,000 (~USD 126,500) con pago 100% sin ROI
- 620.000 AED con plan de instalación de 8 años. 1% por mes

1 Dormitorio de AED 574,200 (~USD 156,200)

~585 pies cuadrados (~54 metros cuadrados)
Con piscina privada

Otras opciones:
— AED 652,500 con pago 100% sin ROI
— AED 870.000 con plan de instalación

2 Dormitorios también disponibles bajo petición

3 OPCIONES DE PAGO:

Plan de instalación hasta 8 años
— De 10 a 20% al principio
— Luego sólo 1%/mes, directamente al desarrollador
— Sin banco, sin hipoteca, sin cheques

100% de pago → descuento hasta -25%
100% de pago con descuento hasta 10%+ ROI 8%/año × 3 años
La unidad es “como si ya se alquila”, y los ingresos se incluyen inmediatamente en el precio

Todas las fases anteriores se vendieron antes de que las ventas comenzaron

Instalaciones del complejo
Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 1 habitación
Área, m² 809.0
Precio por m², USD 287
Precio del apartamento, USD 231,999

Localización en el mapa

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

