Complejo residencial Starting from $111,400

🖼 Una oportunidad súper única para los inversores
Empezando desde $111,400
Alto potencial de crecimiento del capital + renta estable desde el primer día!
Ideal para alquileres a largo plazo o diarios, con la oportunidad de recibir 8% anual inmediatamente, incluso durante la fase de construcción.
SAMANA HILLS 3
Proyecto Resort con piscinas privadas en cada unidad
Dubai Industrial City (cerca de Dubai South / Expo City)
Las dos fases anteriores se agotaron en unas horas
Trendy, producto moderno con factor de wow máximo y entrada mínima
Más de 40 AMENITIES EN EL COMPLEX:
– Piscinas privadas en cada unidad
– Piscina infinita, jacuzzi, zonas de barbacoa
– Interior y gimnasio al aire libre
– Cine al aire libre
– Piscina infantil, parque infantil
– Áreas de salón, asientos hundidos, balcones
– Ventanas panorámicas, interiores de diseño
PRINCIPALES (con pago 100% + ROI 8%/año × 3 años)
Estudio de AED 409,200 (~USD 111,400)
~422 pies cuadrados (~39 metros cuadrados)
Con piscina privada
El precio incluye ingresos anticipados por 3 años de alquiler por 8%/año Anastasia & Invest Dubai: Otras opciones:
— AED 465,000 (~USD 126,500) con pago 100% sin ROI
- 620.000 AED con plan de instalación de 8 años. 1% por mes
1 Dormitorio de AED 574,200 (~USD 156,200)
~585 pies cuadrados (~54 metros cuadrados)
Con piscina privada
Otras opciones:
— AED 652,500 con pago 100% sin ROI
— AED 870.000 con plan de instalación
2 Dormitorios también disponibles bajo petición
3 OPCIONES DE PAGO:
Plan de instalación hasta 8 años
— De 10 a 20% al principio
— Luego sólo 1%/mes, directamente al desarrollador
— Sin banco, sin hipoteca, sin cheques
100% de pago → descuento hasta -25%
100% de pago con descuento hasta 10%+ ROI 8%/año × 3 años
La unidad es “como si ya se alquila”, y los ingresos se incluyen inmediatamente en el precio
Todas las fases anteriores se vendieron antes de que las ventas comenzaron