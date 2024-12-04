  1. Realting.com
  Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
$311,965
33
ID: 27583
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 9/9/25

Localización

  • País
    Emiratos Árabes Unidos
  • Región / estado
    Ajman
  • Ciudad
    Ajmán

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Piscina
  • Gimnasio
  • Área vallada
  • Ascensor

Sobre el complejo

CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 – Vida urbana verde en Jumeirah Garden City, Dubai.

Panorama general del proyecto:

CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 redefine la vida moderna y sostenible en Dubai.
Situado en el corazón de Jumeirah Garden City, esta boutique de 8 pisos de desarrollo cuenta con 219 residencias, desde estudios elegantes hasta espaciosos apartamentos de 2 dormitorios, mezclando el diseño contemporáneo con un entorno verde exuberante, abundante luz natural y tecnología inteligente.

Tipos de apartamento, Medidas > Precios

  • Estudios: ~ 43 m2 de 265.000€

  • 1 dormitorio: ~ 73 m2 de 445.000€

  • 2 dormitorios: ~ 115 m2 desde 663.000€

  • 3 dormitorios: ~ 211 m2 desde 1.250.000€

Plan de pago flexible 50/50: 50% durante la construcción, 50% en la entrega.
Finalización estimada: Q2 2026.

Amenities & Lifestyle Características:

  • Piscina infinita con terraza.

  • Zona de bienestar: gimnasio, sauna, áreas de meditación y yoga.

  • Salón exterior, barbacoa y club social.

  • Parque infantil & jardines ajardinados.

  • Sistemas inteligentes de casa " entrada sin llave.

  • Conserje y seguridad 24/7.

Ubicación – Jumeirah Garden City:

  • 5 minutos → Dubai Mall & Burj Khalifa

  • 7 minutos → Museo del Futuro

  • 10 minutos → La Mer Beach

  • Acceso directo a Sheikh Zayed Road.

  • Barrio verde central y tranquilo.

Aspectos destacados de la inversión:

  • Precio de entrada atractivo de 265.000€

  • Altos rendimientos de alquiler de hasta 8-10% en este distrito.

  • Diseño ecológico y sostenible alineado con la visión verde de Dubai.

  • Propiedad libre disponible para todas las nacionalidades.

  • Entregado por Objeto 1, un desarrollador de confianza centrado en el diseño de calidad.

Conclusión:

EVERGR1N HOUSE es más que una residencia – es una inversión de estilo de vida que combina comodidad urbana, arquitectura verde y fuerte potencial de alquiler.
Perfecto para los propietarios que buscan serenidad en la ciudad, e inversores que buscan crecimiento y alto ROI.

Ajmán, Emiratos Árabes Unidos
