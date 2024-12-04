Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 – Vida urbana verde en Jumeirah Garden City, Dubai.

Panorama general del proyecto:

CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 redefine la vida moderna y sostenible en Dubai.

Situado en el corazón de Jumeirah Garden City, esta boutique de 8 pisos de desarrollo cuenta con 219 residencias, desde estudios elegantes hasta espaciosos apartamentos de 2 dormitorios, mezclando el diseño contemporáneo con un entorno verde exuberante, abundante luz natural y tecnología inteligente.

Tipos de apartamento, Medidas > Precios

Estudios: ~ 43 m2 de 265.000€

1 dormitorio: ~ 73 m2 de 445.000€

2 dormitorios: ~ 115 m2 desde 663.000€

3 dormitorios: ~ 211 m2 desde 1.250.000€

Plan de pago flexible 50/50: 50% durante la construcción, 50% en la entrega.

Finalización estimada: Q2 2026.

Amenities & Lifestyle Características:

Piscina infinita con terraza.

Zona de bienestar: gimnasio, sauna, áreas de meditación y yoga.

Salón exterior, barbacoa y club social.

Parque infantil & jardines ajardinados.

Sistemas inteligentes de casa " entrada sin llave.

Conserje y seguridad 24/7.

Ubicación – Jumeirah Garden City:

5 minutos → Dubai Mall & Burj Khalifa

7 minutos → Museo del Futuro

10 minutos → La Mer Beach

Acceso directo a Sheikh Zayed Road.

Barrio verde central y tranquilo.

Aspectos destacados de la inversión:

Precio de entrada atractivo de 265.000€

Altos rendimientos de alquiler de hasta 8-10% en este distrito.

Diseño ecológico y sostenible alineado con la visión verde de Dubai.

Propiedad libre disponible para todas las nacionalidades.

Entregado por Objeto 1, un desarrollador de confianza centrado en el diseño de calidad.

Conclusión:

EVERGR1N HOUSE es más que una residencia – es una inversión de estilo de vida que combina comodidad urbana, arquitectura verde y fuerte potencial de alquiler.

Perfecto para los propietarios que buscan serenidad en la ciudad, e inversores que buscan crecimiento y alto ROI.