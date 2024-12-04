Complejo residencial EVERGR1N HOUSE by Object 1 – Green Urban Living in Jumeirah Garden City, Dubai

CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 – Vida urbana verde en Jumeirah Garden City, Dubai.
Panorama general del proyecto:
CASA DE EVERGR1N por Objeto 1 redefine la vida moderna y sostenible en Dubai.
Situado en el corazón de Jumeirah Garden City, esta boutique de 8 pisos de desarrollo cuenta con 219 residencias, desde estudios elegantes hasta espaciosos apartamentos de 2 dormitorios, mezclando el diseño contemporáneo con un entorno verde exuberante, abundante luz natural y tecnología inteligente.
Tipos de apartamento, Medidas > Precios
Estudios: ~ 43 m2 de 265.000€
1 dormitorio: ~ 73 m2 de 445.000€
2 dormitorios: ~ 115 m2 desde 663.000€
3 dormitorios: ~ 211 m2 desde 1.250.000€
Plan de pago flexible 50/50: 50% durante la construcción, 50% en la entrega.
Finalización estimada: Q2 2026.
Amenities & Lifestyle Características:
Piscina infinita con terraza.
Zona de bienestar: gimnasio, sauna, áreas de meditación y yoga.
Salón exterior, barbacoa y club social.
Parque infantil & jardines ajardinados.
Sistemas inteligentes de casa " entrada sin llave.
Conserje y seguridad 24/7.
Ubicación – Jumeirah Garden City:
5 minutos → Dubai Mall & Burj Khalifa
7 minutos → Museo del Futuro
10 minutos → La Mer Beach
Acceso directo a Sheikh Zayed Road.
Barrio verde central y tranquilo.
Aspectos destacados de la inversión:
Precio de entrada atractivo de 265.000€
Altos rendimientos de alquiler de hasta 8-10% en este distrito.
Diseño ecológico y sostenible alineado con la visión verde de Dubai.
Propiedad libre disponible para todas las nacionalidades.
Entregado por Objeto 1, un desarrollador de confianza centrado en el diseño de calidad.
Conclusión:
EVERGR1N HOUSE es más que una residencia – es una inversión de estilo de vida que combina comodidad urbana, arquitectura verde y fuerte potencial de alquiler.
Perfecto para los propietarios que buscan serenidad en la ciudad, e inversores que buscan crecimiento y alto ROI.